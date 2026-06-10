Netflix étend son application mobile mise à jour et ses jeux pour enfants en Asie

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Netflix étend son application mobile mise à jour et ses jeux pour enfants en Asie

Netflix renforce ses activités mobiles et de jeux. Lors du récent APAC Product Innovation Showcase, la société a annoncé son intention d'introduire une interface mobile mise à jour pour des marchés supplémentaires dans la région Asie-Pacifique et d'étendre la plateforme de jeux Netflix Playground destinée aux enfants. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le nouveau design, testé avec succès en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Philippines, en Inde et en Malaisie plus tôt cette année, sera également lancé en Corée du Sud et au Japon en juillet. La fonctionnalité « Clips », élément clé de la mise à jour, permet aux utilisateurs de regarder des vidéos verticales au format court. Il s'agit d'une solution pratique pour les spectateurs qui ont moins de temps pour regarder des films ou des séries en intégralité.

Netflix prévoit également de développer ce concept en testant des collections thématiques de « Clips ». Ces collections seront sélectionnées en fonction de l'humeur, des intérêts et des genres des utilisateurs. Elles incluront des moments forts d'émissions de téléréalité, des coulisses et des extraits intéressants de podcasts.

Dans le domaine du jeu, la société se concentre sur le projet Netflix Playground. Six mini-jeux basés sur le célèbre film musical d'animation « KPop Demon Hunters » seront ajoutés à la plateforme. Selon les rapports, ce dessin animé a enregistré plus de 518 millions de vues au cours des six premiers mois, devenant l'un des projets d'animation les plus réussis de l'histoire de Netflix.

Netflix Playground a été lancé pour la première fois en avril aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Désormais, l'entreprise vise à fidéliser le public familial sur sa plateforme en déployant cette expérience à l'échelle mondiale.

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Nodirbek Razzokov
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