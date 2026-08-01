Un accident de bus en Algérie fait des dizaines de victimes

·3·Monde
Un accident de bus en Algérie fait des dizaines de victimes

Un grave accident de la route survenu dans la wilaya de Boumerdès, en Algérie, a fait de nombreuses victimes. Le renversement d'un bus de transport de passagers a causé la mort d'au moins 25 personnes, tandis que 44 autres citoyens ont été blessés à des degrés divers. C'est ce qu'a rapporté Anadolu l'agence de presse.

Selon les informations, la tragédie s'est produite le 1er août dans la wilaya de Boumerdès, située dans le nord du pays. D'après les données officielles, le bus de passagers en provenance de la wilaya de Sétif a quitté la route pour des raisons encore indéterminées avant de se renverser.

Selon le service de la Protection civile algérienne, au moins 25 personnes ont perdu la vie dans l'accident et 44 autres ont été transportées dans des hôpitaux avec des blessures de gravité diverse.

À l'heure actuelle, des secouristes et des équipes médicales d'urgence sont à l'œuvre sur les lieux de l'accident. Les autorités compétentes ont ouvert une enquête officielle afin de déterminer les causes de la tragédie.

AlgérieAccidentBusBoumerdèsVictimes
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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