Google Earth retire sa fonction d'intelligence artificielle un jour après son lancement

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Google Earth retire sa fonction d'intelligence artificielle un jour après son lancement

La société Google a complètement retiré une nouvelle fonctionnalité de son application de cartographie Google Earth, un jour seulement après son introduction, qui permettait de générer de fausses images à l'aide de l'intelligence artificielle. Cette nouveauté a suscité de vives critiques parmi les internautes et les journalistes, soulignant qu'elle pourrait créer un terrain fertile pour la propagation de fausses informations et de la désinformation. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon ixbt.com, la fonctionnalité lancée jeudi permettait aux utilisateurs d'insérer diverses images fictives dans les images satellites de Google Earth à l'aide d'un générateur d'intelligence artificielle nommé Nano Banana 2. Dans la déclaration officielle de l'entreprise, il était indiqué que cette option avait été créée pour aborder la géographie de manière créative.

Cependant, les experts et les représentants des médias ont immédiatement réalisé les risques posés par cet outil. En particulier, un journaliste de la BBC a évalué cette nouveauté avec ironie, soulignant que Google Earth est l'une des sources de preuves visuelles les plus fiables au monde et qu'un tel outil serait inévitablement détourné pour diffuser de fausses informations.

Critiques et problèmes de sécurité

En fait, cette fonction permettait de superposer des images générées à partir de n'importe quelle requête textuelle sur de vraies cartes. Cela aurait dû entraîner une augmentation du flux de contenu géospatial faux sur le réseau. Les critiques ont vivement condamné la présence de telles options ouvertes sur des plateformes fondamentales comme Google Earth, car elles trompent le public.

Suite à ces objections virulentes, l'entreprise a pris une décision rapide et a suspendu temporairement la fonction controversée. Les représentants de Google ont souligné que bien que certains experts géospatiaux aient utilisé cet outil à des fins utiles, il a été constaté que des captures d'écran de fausses images violant la politique de l'entreprise étaient diffusées.

Actuellement, Google a annoncé avoir retiré cette fonctionnalité de l'application Google Earth et travailler au renforcement des mesures de sécurité. Il est prévu que l'entreprise ne poursuive l'amélioration du système qu'après avoir mis en place des barrières de sécurité.

Selon les experts, à l'ère de l'intelligence artificielle, il est extrêmement facile de modifier la plupart des images sur Internet. Désormais, il n'est plus nécessaire d'être un maître professionnel de Photoshop pour créer de la désinformation, n'importe quel générateur d'images AI suffit, ce qui reste l'un des défis les plus graves auxquels font face les géants de la technologie.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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