Index Ventures lève 2 milliards de dollars pour trois nouveaux fonds

Le célèbre fonds de capital-risque Index Ventures a annoncé la clôture réussie de son dernier cycle de financement, levant un total de 2 milliards de dollars dans le cadre de trois nouveaux fonds. Cette étape démontre clairement la stabilité financière de l'entreprise et sa forte réputation parmi les investisseurs dans un marché du capital-risque hautement concurrentiel. C'est ce rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon ixbt.com, l'entreprise forte d'une histoire de trente ans prévoit d'allouer les fonds nouvellement levés à des projets à différents stades. Plus précisément, 400 millions de dollars ont été réservés pour les projets en phase seed, et 900 millions de dollars pour le fonds de capital-risque principal. De plus, Index Ventures a ajouté 700 millions de dollars supplémentaires à son fonds de croissance de 1,5 milliard de dollars créé en 2024. Par conséquent, le capital total disponible de l'entreprise a atteint 3,5 milliards de dollars.

Investissements réussis et position sur le marché

Ce volume de capital important a été obtenu après qu'Index Ventures a levé 2,3 milliards de dollars via deux fonds il y a deux ans. Contrairement à certaines autres sociétés de capital-risque, Index s'efforce de ne pas surestimer la taille de ses fonds. Néanmoins, l'organisation continue de se démarquer nettement sur le marché grâce à ses performances solides ces dernières années.

Au début de cette année, la vente de Wiz, une startup de sécurité du portefeuille d'Index, à Alphabet pour 32 milliards de dollars a été un énorme succès pour le fonds. Comme le rapporte Reuters, Index avait initialement investi dans Wiz dès la phase seed et était devenu son plus grand actionnaire externe avec une participation de 12 %. La valeur de cette participation est estimée à environ 3,8 milliards de dollars.

Intelligence artificielle et directions prometteuses

Récemment, les activités du fonds ont accordé une attention particulière aux technologies modernes, en particulier aux domaines de l'intelligence artificielle et de la robotique. Index Ventures a également participé en tant qu'investisseur précoce au processus d'introduction en bourse (IPO) de Figma l'année dernière.

Aujourd'hui, le portefeuille de l'entreprise comprend un certain nombre de startups technologiques de pointe. Parmi elles figurent l'entreprise de robotique Physical Intelligence, la plateforme d'inférence Fireworks AI ainsi que le créateur du modèle d'intelligence artificielle Anthropic. Notamment, Index Ventures a investi dans Anthropic lorsque celle-ci a levé des capitaux sur la base d'une valorisation de 183 milliard de dollars en septembre de l'année dernière.

L'expansion de la nouvelle base de fonds offre à Index Ventures l'opportunité de maintenir sa position de leader sur le marché des technologies prometteuses et de l'intelligence artificielle, ainsi que de soutenir les projets les plus innovants du monde entier.