Le prix de la carte graphique Intel Arc B580 passe sous la barre des 300 dollars

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Le prix de la carte graphique Intel Arc B580 passe sous la barre des 300 dollars

Alors que les prix des adaptateurs graphiques sur le marché mondial ont recommencé à augmenter et devraient continuer à grimper dans un proche avenir, le modèle Intel Arc B580 devient quant à lui moins cher. Comme le rapporte ixbt.com, cet appareil est déjà devenu l'une des offres les plus avantageuses en termes de capacité de mémoire. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cette carte graphique moderne est équipée de 12 GB de mémoire GDDR6 fonctionnant sur un bus de 192-bit. Grâce à ces spécifications techniques, l'appareil est capable d'afficher des résultats nettement plus stables et meilleurs que ses concurrents dans des résolutions supérieures au Full HD.

Dynamique des prix et concurrence

Sur le marché américain, le prix de cette carte graphique a chuté à 290 dollars, tandis que dans les pays européens, on peut la trouver à des prix inférieurs à 280 euros. Cette situation attire l'attention des spécialistes car elle va à l'encontre des tendances générales du marché.

Il est remarquable que le modèle RTX 3060, qui dispose précisément de 12 GB de mémoire mais a été remis en vente, soit actuellement évalué à un prix plus élevé. Dans le même temps, il offre non seulement des performances nettement inférieures, mais ne prend pas non plus en charge la fonction de génération d'images.

Dans le contexte d'une hausse générale des prix sur le marché, la baisse du tarif de l'Intel Arc B580 crée une opportunité favorable pour les acheteurs. C'est un choix particulièrement judicieux pour les utilisateurs recherchant de hautes performances et des technologies modernes dans le segment de prix moyen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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