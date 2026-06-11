Andrew Yang cesse d'attendre Washington et lance une nouvelle startup

·13·Technologie
Andrew Yang cesse d'attendre Washington et lance une nouvelle startup

La campagne présidentielle 2020 d'Andrew Yang était basée sur l'avertissement que l'automatisation et l'AI allaient perturber le marché du travail et concentrer la richesse entre les mains de quelques-uns. Alors que des idées comme le revenu universel de base semblaient marginales à l'époque, aujourd'hui, des personnalités comme Dario Amodei, Sam Altman et Bernie Sanders reprennent ces mêmes idées sous diverses formes. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Entrepreneur dans l'âme, Yang a trouvé un nouveau moyen de remettre de l'argent entre les mains des gens, cette fois via les factures de téléphone. Dans le podcast Equity de TechCrunch, il a parlé de sa nouvelle startup appelée Noble Mobile. Ce projet prévoit de payer les utilisateurs pour qu'ils utilisent moins leur téléphone.

Au cours de la conversation, Yang a abordé les moyens de lutter contre l'« économie de l'attention » et ce dont les startups sont capables alors que le gouvernement reste inactif. Le projet Noble Mobile est présenté comme une solution unique contre les géants de la technologie qui volent le temps des utilisateurs.

Cet épisode du podcast Equity peut être écouté sur YouTube, Apple Podcasts, Overcast et Spotify. Il est également possible de suivre les actualités du projet via la page @EquityPod sur X et Threads.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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