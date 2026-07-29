Les États-Unis interdisent les robots et inverseurs étrangers sous prétexte de sécurité nationale

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Les États-Unis interdisent les robots et inverseurs étrangers sous prétexte de sécurité nationale

Le gouvernement américain a interdit l'importation de nouveaux robots humanoïdes, de chiens-robots et d'inverseurs de puissance fabriqués à l'étranger, invoquant une menace "inacceptable" pour la sécurité nationale. Selon ixbt.com, cette restriction vise principalement les produits chinois, Pékin détenant actuellement la majeure partie de ce marché mondial. Cette décision, annoncée jeudi par la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis, vise à protéger les infrastructures du pays contre les cyberattaques et les risques potentiels d'espionnage, rapporte Techcrunch.com rapporte .

La commission a déclaré dans un communiqué que les appareils fabriqués à l'étranger pourraient être contrôlés à distance par des gouvernements étrangers, utilisés à des fins d'espionnage ou employés pour mener des cyberattaques. Cependant, le régulateur a indiqué que des exceptions seraient faites s'il est prouvé qu'un appareil spécifique ne pose pas de menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Washington accuse depuis longtemps la Chine de lancer des cyberattaques contre des entités commerciales américaines, de voler des données et de se préparer à de futurs objectifs militaires.

Marché technologique et portée de l'interdiction

Les technologies ciblées par cette interdiction en sont à différents stades de développement. Notamment, les robots humanoïdes mobiles ne se sont pas encore généralisés et en sont principalement aux premiers stades de développement. Selon les rapports, seuls 15 000 de ces robots environ ont été livrés dans le monde en 2025, la majeure partie provenant de deux grands fabricants chinois. Par ailleurs, les inverseurs de puissance sont très largement utilisés dans les foyers américains pour connecter des panneaux solaires et d'autres sources d'énergie renouvelable au réseau général.

Les autorités ont souligné que cette restriction s'applique uniquement aux nouveaux appareils importés et n'affecte pas les équipements existants déjà installés et utilisés dans les foyers et les infrastructures. Ces dernières années, les États-Unis ont pris une série de mesures contre les entreprises chinoises. Citons par exemple l'obligation pour l'application TikTok de passer entre les mains d'investisseurs américains, ainsi que les interdictions imposées aux routeurs grand public étrangers et aux fabricants d'équipements de vidéosurveillance chinois tels que Hikvision et Dahua, accusés de violations des droits de l'homme.

Réponse de la Chine et plans futurs

Selon l'Associated Press, le gouvernement de Pékin a fermement rejeté l'interdiction introduite par la FCC. Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que le pays prendrait "toutes les mesures nécessaires" pour protéger les intérêts légitimes de ses entreprises et de son monde des affaires. Sur fond de ces tensions économiques et politiques, le leader chinois Xi Jinping devrait rencontrer le président américain Donald Trump dans le cadre d'une visite d'État prévue à Washington en septembre de cette année.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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