Des bactéries éliminent 96 % de l'uranium toxique de l'eau

·36·Technologie
Des bactéries éliminent 96 % de l'uranium toxique de l'eau

Des spécialistes du Centre Helmholtz de Dresde-Rossendorf (HZDR) en Allemagne, de l'Université de Grenade et de l'entreprise Wismut GmbH ont réussi à transformer l'uranium toxique dissous dans l'eau en un composé chimique stable. Selon la publication ixbt.com, ce processus utilise des micro-organismes, permettant de purifier l'eau des métaux lourds à hauteur de 96 %. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Il s'avère que les expériences ont été menées à l'aide d'échantillons d'eau prélevés dans la mine d'uranium submergée de Schlema-Alber, dans les Monts Métallifères en Allemagne. En laboratoire et dans un environnement sans oxygène, du glycérol, un sous-produit combiné de la dégradation des graisses végétales et animales, a été ajouté aux échantillons.

Résultats expérimentaux et découverte scientifique

Le glycérol a servi de source de nourriture pour les micro-organismes. Par conséquent, après 130 jours, la concentration d'uranium dissous est passée de 1 mg/l à 0,04 mg/l. Les bactéries ont non seulement absorbé le métal, mais l'ont également fixé solidement sur leurs parois cellulaires.

La forme chimique de l'uranium fixé a été étudiée à l'aide d'une spectroscopie et d'une microscopie de haute précision au synchrotron ESRF en France. Selon les analyses, le métal est passé à un état pentavalent, formant un composé constitué d'uranium, de fer et d'oxygène.

Changements dans le cycle géochimique

Dans l'histoire de la science, l'uranium pentavalent n'avait été évalué que comme une étape intermédiaire extrêmement instable. Cependant, il a été constaté que dans de nouvelles conditions, il maintient sa stabilité pendant plus de 130 jours dans un environnement sans oxygène, et jusqu'à quatre semaines lorsqu'il est exposé à l'air atmosphérique.

Cette découverte a complètement bouleversé les notions classiques sur le cycle géochimique de l'uranium. Auparavant, on supposait que l'uranium hexavalent passait directement à un état tétravalent et formait ultérieurement le minéral uraninite.

Le nouveau composé identifié possède une grande stabilité thermodynamique et sert de tampon fiable, empêchant le ré-dissolution et la dispersion de l'élément radioactif même en cas de fluctuations du potentiel redox.

Publiés dans la revue Nature Communications, les résultats de cette recherche jettent les bases du développement de stratégies économiquement efficaces pour le traitement des eaux usées industrielles. La stimulation de l'activité des bactéries indigènes à l'aide de glycérol permet de fixer les radionucléides directement dans les couches d'eau.

UraniumÉcologieBactériesDécouverte scientifiqueTraitement de l'eau
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Les processeurs Intel Nova Lake sortent avec un puissant cœur graphiqueLes processeurs Intel Nova Lake sortent avec un puissant cœur graphiqueAujourd'hui, 00:22Sam Altman explique pourquoi il a abandonné le réseau social TikTokSam Altman explique pourquoi il a abandonné le réseau social TikTokHier, 23:57Quand l'intelligence artificielle gère un distributeur automatique : mensonge, chantage et concurrenceQuand l'intelligence artificielle gère un distributeur automatique : mensonge, chantage et concurrenceHier, 23:56Les États-Unis interdisent les robots et inverseurs étrangers sous prétexte de sécurité nationaleLes États-Unis interdisent les robots et inverseurs étrangers sous prétexte de sécurité nationaleHier, 23:26Le télescope James Webb réfute les espoirs concernant les sphères de DysonLe télescope James Webb réfute les espoirs concernant les sphères de DysonHier, 22:58Les taxis autonomes Waymo font leur retour sur les autoroutes à grande vitesseLes taxis autonomes Waymo font leur retour sur les autoroutes à grande vitesseHier, 22:55
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design