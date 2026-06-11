Whoosh se lance dans la capitale mexicaine : un potentiel comparable à celui de Moscou

Le service de location de trottinettes électriques en libre-service Whoosh a lancé ses activités à Mexico, la capitale du Mexique. Il s'agit du deuxième site de l'entreprise dans le pays après San Pedro Garza García. Actuellement, 1 000 trottinettes sont disponibles à la location, mais l'entreprise prévoit d'augmenter ce nombre à 5 000 à l'avenir. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le choix de Mexico est lié à plusieurs facteurs : une urbanisation dense, une forte demande pour les trajets courte distance, des systèmes de transport saturés et un réseau développé de 580 kilomètres de pistes cyclables. Les experts de Whoosh estiment que ces facteurs assureront le succès du service.

De plus, la Coupe du Monde de football 2026 contribuera à accroître la popularité du service. Durant le tournoi, la ville accueillera le match d'ouverture et d'autres rencontres, ce qui entraînera une forte augmentation du flux de touristes. L'entreprise compare le potentiel de Mexico à celui de Moscou en termes de densité de population et de demande.

Actuellement, Whoosh est présent dans des pays comme le Brésil, le Chili, la Colombie et le Mexique. L'entrée de l'entreprise sur le marché latino-américain a débuté en 2023.