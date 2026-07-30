Premières radiographies à part entière prises dans l'espace

·32·Technologie
Premières radiographies à part entière prises dans l'espace

Pour la première fois dans l'histoire de l'exploration spatiale, il a été possible d'obtenir des radiographies complètes et de niveau diagnostique en orbite terrestre. Cette réalisation scientifique importante servira d'étape clé pour assurer la sécurité des futures expéditions spatiales de longue durée vers Mars et d'autres planètes lointaines. C'est ce rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, cette expérience réussie a été menée par un groupe international de scientifiques dirigé par Sheyna Gifford, spécialiste de la Mayo Clinic, avec le soutien de la NASA et de SpaceX. Les tests ont été réalisés lors de la mission spatiale habitée Fram2 de SpaceX, en utilisant un système de rayons X compact et portable destiné aux régions éloignées de la Terre et aux compétitions sportives.

Aucune différence trouvée entre les images de l'espace et de la Terre

En conditions orbitales, les astronautes ont pris des photos de leurs mains, de leur cage thoracique, de leur abdomen et de divers objets, y compris des montres connectées, avant et pendant le vol. Les images, analysées ensuite par des radiologues indépendants, ont stupéfié les experts.

Selon la conclusion des spécialistes, la qualité, le contraste et la netteté des images radiographiques obtenues dans l'espace ne le cèdent en rien à celles prises sur Terre. Le fait qu'aucune différence significative n'ait été détectée confirme en pratique la fiabilité de cette technologie lors des vols spatiaux.

Les possibilités de diagnostic médical s'élargissent

On sait que jusqu'à présent, la seule méthode d'imagerie médicale contrôlée à bord des vaisseaux spatiaux et des stations orbitales était l'échographie. Cependant, l'échographie était limitée par la nécessité de la participation d'un opérateur spécialement formé.

Les appareils à rayons X portables, qui ont passé avec succès les nouveaux tests, se distinguent par leur simplicité d'utilisation. Ils offrent les possibilités suivantes :

  • Détection rapide des fractures osseuses et des maladies pulmonaires ;
  • Diagnostic de diverses blessures et conditions internes ;
  • Inspection des dommages internes et des pannes des équipements sans avoir à les démonter.

Une importance majeure pour les futures expéditions lointaines

Cette recherche revêt une importance particulièrement critique pour les futures expéditions vers Mars. Lors des voyages vers la planète rouge, les membres de l'équipage n'auront pas la possibilité de revenir immédiatement sur Terre en cas de blessure ou de maladie grave.

Les auteurs de l'étude soulignent qu'à mesure que la durée des missions spatiales habitées augmente, la capacité d'auto-diagnostic médical devient un élément essentiel de la sécurité de l'équipage. Les résultats obtenus montrent que les systèmes de rayons X compacts pourraient figurer à l'avenir parmi les équipements standard pour les longs voyages spatiaux.

EspaceRayons XSpaceXNASAMédecine
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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