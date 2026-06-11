WhatsApp met fin au support des anciens smartphones iPhone et Android

·28·Technologie
WhatsApp met fin au support des anciens smartphones iPhone et Android

L'équipe de la messagerie populaire WhatsApp a mis à jour les informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge. Selon les derniers changements, à partir du 30 novembre 2026, seules les versions iOS 15.5 et supérieures seront supportées. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Les exigences pour les smartphones Android ont également changé. À partir du 8 septembre 2026, la messagerie ne fonctionnera que sur Android 6 et les versions ultérieures. Les développeurs précisent que les utilisateurs recevront plusieurs notifications sur la nécessité de mettre à jour leur système avant l'arrêt complet du support.

Il est à noter que pour les utilisateurs d'iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1ère génération), iPhone 7 et iPhone 7 Plus, cette nouvelle n'est pas critique. La dernière mise à jour pour ces modèles est allée jusqu'à iOS 15.8.8, il suffit donc aux propriétaires de mettre à jour leurs appareils avant la date limite.

Actuellement, tous les appareils Apple prenant en charge iOS 15.1 peuvent être mis à jour vers la version 15.5. Par conséquent, il est conseillé aux utilisateurs de mettre à jour le logiciel de leur smartphone à temps pour continuer à utiliser la messagerie.

WhatsAppiPhoneAndroidMise à jourTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Nouvelle arnaque détectée via de faux canaux Telegram sur les dronesNouvelle arnaque détectée via de faux canaux Telegram sur les dronesAujourd'hui, 12:27La NASA révèle les détails complexes de la mission Artemis IIILa NASA révèle les détails complexes de la mission Artemis IIIAujourd'hui, 12:25Anker Smart Charge Pro+ : Chargeur 160 W avec affichage du modèle de smartphoneAnker Smart Charge Pro+ : Chargeur 160 W avec affichage du modèle de smartphoneAujourd'hui, 11:54Anthropic s'associe à TCS pour étendre ses solutions d'IA en entrepriseAnthropic s'associe à TCS pour étendre ses solutions d'IA en entrepriseAujourd'hui, 11:53Cadeau inattendu pour les utilisateurs d'iPhone : la vitesse d'AirDrop augmente considérablement sous iOS 27Cadeau inattendu pour les utilisateurs d'iPhone : la vitesse d'AirDrop augmente considérablement sous iOS 27Aujourd'hui, 11:29Starlink dans le ciel du Chili : Internet à 310 Mbit/s pour les hélicoptèresStarlink dans le ciel du Chili : Internet à 310 Mbit/s pour les hélicoptèresAujourd'hui, 11:23
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin