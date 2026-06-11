WhatsApp met fin au support des anciens smartphones iPhone et Android

L'équipe de la messagerie populaire WhatsApp a mis à jour les informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge. Selon les derniers changements, à partir du 30 novembre 2026, seules les versions iOS 15.5 et supérieures seront supportées. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Les exigences pour les smartphones Android ont également changé. À partir du 8 septembre 2026, la messagerie ne fonctionnera que sur Android 6 et les versions ultérieures. Les développeurs précisent que les utilisateurs recevront plusieurs notifications sur la nécessité de mettre à jour leur système avant l'arrêt complet du support.

Il est à noter que pour les utilisateurs d'iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1ère génération), iPhone 7 et iPhone 7 Plus, cette nouvelle n'est pas critique. La dernière mise à jour pour ces modèles est allée jusqu'à iOS 15.8.8, il suffit donc aux propriétaires de mettre à jour leurs appareils avant la date limite.

Actuellement, tous les appareils Apple prenant en charge iOS 15.1 peuvent être mis à jour vers la version 15.5. Par conséquent, il est conseillé aux utilisateurs de mettre à jour le logiciel de leur smartphone à temps pour continuer à utiliser la messagerie.