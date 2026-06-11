La NASA révèle les détails complexes de la mission Artemis III

La NASA a présenté le plan initial de la mission Artemis III, prévue pour mi-2027. Selon le concept annoncé, cette mission comprend trois lancements distincts et deux amarrages en orbite terrestre basse (à une altitude d'environ 463 kilomètres). C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Initialement, il est prévu de lancer une version d'essai du module lunaire Blue Moon Mk2 de Blue Origin en orbite. Cet appareil est capable de rester dans l'espace jusqu'à 90 jours. Dans la deuxième phase, une fusée SLS transportera le vaisseau Orion avec quatre astronautes à bord vers l'orbite. Après l'amarrage avec Blue Moon, l'équipage vérifiera les systèmes de survie et les autres fonctions du module lunaire.

Dans la troisième phase, un Starship V3 modifié, équipé d'un adaptateur d'amarrage spécial, se dirigera vers l'orbite. Le vaisseau Orion se détachera du module Blue Moon et effectuera une manœuvre de rapprochement avec le Starship. Il convient de noter qu'au cours de ce processus, les astronautes ne transféreront pas dans le vaisseau de SpaceX, mais testeront la compatibilité des systèmes.

Une fois le programme terminé, le vaisseau Orion reviendra sur Terre avec l'équipage et amerrira dans l'océan Pacifique. La durée totale de la mission devrait être d'environ deux semaines. Auparavant, la NASA avait officiellement annoncé les membres d'équipage qui participeront à la mission Artemis III.