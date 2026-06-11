L'application Pool transforme les captures d'écran en informations utiles

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L'application Pool transforme les captures d'écran en informations utiles

Au fil des ans, la galerie de votre smartphone est devenue une archive désordonnée contenant non seulement des souvenirs personnels, mais aussi des recettes, des idées de mode, des citations intéressantes et des recommandations de produits trouvées en ligne. La nouvelle application Pool aide à organiser ce chaos numérique. Une fois que vous autorisez l'accès à vos photos, elle classe toutes les captures d'écran dans des catégories spécifiques appelées « pools ». C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Pool rejoint la liste des startups comme mymind, Fabric et Raindrop qui réinventent les systèmes de favoris à l'ère de l'AI. Cependant, Pool se distingue en se concentrant spécifiquement sur les captures d'écran. Grâce à l'AI, elle ne se contente pas d'enregistrer l'image, elle permet à l'utilisateur de retrouver et d'exploiter ces informations. Par exemple, s'il s'agit d'une capture d'écran de produit, l'application trouve un lien vers le site du vendeur ; s'il s'agit d'une recette Instagram, elle en extrait les ingrédients et la méthode de préparation.

Les fondateurs Maxime Junique et Piet Terheyden ont commencé à travailler sur cette idée il y a trois ans, mais le projet avait été temporairement mis en pause. La renaissance du projet a été motivée par les progrès des technologies d'AI. Selon Junique, alors que de nombreuses entreprises travaillent avec des données telles que les e-mails ou les transactions bancaires, la « collection de données émotionnelles » comme les captures d'écran reste un domaine inexploré.

Actuellement, Pool aide les utilisateurs à redécouvrir des idées, des modèles de design et des articles qu'ils prévoyaient d'acheter et qu'ils avaient oubliés. Ce n'est pas seulement une archive, mais un assistant personnel piloté par l'AI.

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Nodirbek Razzokov
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