Le smartphone de Trump s'avère être un clone du HTC U24 Pro

Les experts d'iFixit, en collaboration avec NBC, ont effectué une analyse détaillée du smartphone Trump T1 et ont découvert que l'appareil est en réalité une copie presque conforme du modèle HTC U24 Pro. Au cours de l'étude, les deux smartphones ont été soumis à une tomographie par ordinateur et entièrement démontés. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Au cours de l'expérience, les experts ont réussi à installer la carte mère du HTC U24 Pro dans le châssis du Trump T1, aboutissant à un appareil parfaitement fonctionnel. La construction interne est presque identique, les différences se limitant à certains éléments du design extérieur.

Sur le modèle Trump T1, l'emplacement du flash a été légèrement modifié, la grille du haut-parleur a été retravaillée et les puces mémoire proviennent d'un autre fournisseur. Plus précisément, le Trump T1 utilise des composants Micron, tandis que le HTC U24 Pro utilise des composants SK Hynix. La plus grande différence réside dans la capacité de la batterie : 5000 mAh pour le Trump T1 et 4600 mAh pour le HTC U24 Pro.

Auparavant, HTC avait déclaré ne pas fabriquer de smartphones pour d'autres marques, mais n'avait pas fourni d'informations sur l'origine du modèle U24 Pro. Selon The Verge, le Trump T1 est fabriqué en Chine. Les représentants de Trump Mobile ont déclaré que les composants proviennent actuellement de "pays amis" et que le statut "Made in USA" est un objectif futur.

Bien que près d'un an se soit écoulé depuis la présentation officielle du Trump T1, il reste presque impossible pour les acheteurs ordinaires de se le procurer. Jusqu'à présent, seuls quelques journalistes et blogueurs ont obtenu le smartphone, et il n'existe aucune information confirmée concernant des livraisons de masse.