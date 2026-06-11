Le prix de l'iPhone 17 en Russie atteint un niveau record

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Le prix de l'iPhone 17 en Russie atteint un niveau record

Sur le marché russe, le prix du modèle de base de l'iPhone 17 avec 256 GB de stockage a chuté à un niveau record, passant sous la barre des 55 000 roubles. C'est ce que rapporte le portail Hi-Tech Mail. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

À titre de comparaison, au début de l'année, le prix minimum de cet appareil était de 75 000 roubles. Ainsi, en six mois, le gadget a baissé de 25 pour cent en moyenne. La baisse de prix la plus significative a été observée dans les boutiques en ligne, où la valeur est passée de 62 000 à 58 000 roubles.

Actuellement, sur les grandes places de marché, cet appareil est proposé à partir de 59 000 roubles. Chez les petits détaillants, il est possible de trouver le modèle iPhone 17 à un prix encore inférieur à 55 000 roubles. La dynamique des prix montre une tendance à la baisse depuis le début des ventes en septembre 2025.

Techniquement, le smartphone est équipé d'un écran OLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. L'appareil fonctionne avec la puce A19 et dispose du mode « Always On Display ».

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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