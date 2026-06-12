Bluesky lance la fonctionnalité de chat de groupe

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Bluesky lance la fonctionnalité de chat de groupe

Le réseau social Bluesky a introduit jeudi la prise en charge des chats de groupe. Cette nouveauté est une étape supplémentaire visant à accroître la compétitivité de la plateforme face à son principal concurrent, X. Alors que X, détenu par Elon Musk, a récemment lancé une application XChat distincte, Bluesky offre désormais aux utilisateurs la possibilité de communiquer de manière plus privée. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Cette fonctionnalité, apparue dans la dernière version v1.124 de l'application, marque un changement important dans la stratégie de Bluesky. L'entreprise prévoit désormais de se concentrer non seulement sur le partage de publications publiques, mais aussi sur les petits groupes et les communautés. Actuellement, Bluesky compte 44,8 millions d'utilisateurs enregistrés, un chiffre bien inférieur aux 600 millions d'utilisateurs actifs mensuels de X.

Dans le cadre de cette nouvelle fonctionnalité, il est possible d'organiser des chats de groupe pouvant accueillir jusqu'à 50 personnes. Bien que ce nombre soit inférieur à la limite de 1 000 personnes sur X, l'entreprise promet d'augmenter cette capacité à l'avenir. Les créateurs de groupes pourront gérer entièrement la conversation, déterminer qui peut participer et créer des liens d'invitation personnalisés.

Du point de vue de la sécurité, les utilisateurs choisissent eux-mêmes qui peut les inviter dans un groupe (tout le monde, uniquement les abonnés ou personne). Pour l'instant, il n'est pas possible de partager des fichiers multimédias dans les chats de groupe, car cela nécessite un système de modération supplémentaire. Selon Alex Benzer, responsable produit chez Bluesky, la plateforme introduira davantage de fonctionnalités axées sur la communauté à l'avenir.

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Nodirbek Razzokov
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