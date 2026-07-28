Newegg annonce une importante réduction sur le processeur Ryzen 9 9900X

Selon la célèbre publication ixbt.com, le grand détaillant en ligne Newegg a lancé une nouvelle promotion aux conditions très avantageuses pour les acheteurs. Désormais, le prix du processeur moderne AMD Ryzen 9 9900X a connu une baisse spectaculaire pour s'établir à seulement 273 dollars. C'est une excellente opportunité pour les utilisateurs qui prévoient d'acheter cet appareil hautes performances. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il est précisé que le prix dans le cadre de la nouvelle promotion a baissé de pas moins de 130 dollars par rapport au précédent. En pourcentage, le montant de la réduction s'élève à 32 %. Une baisse de prix aussi significative n'a pas échappé à l'attention des passionnés de technologie et de ceux qui souhaitent monter un PC, car de telles offres pour des processeurs de ce niveau sont extrêmement rares.

Cadeau promotionnel et capacités techniques

L'un des aspects les plus attrayants de la promotion est que les acheteurs ne reçoivent pas seulement une réduction. Selon les conditions de l'entreprise, chaque achat s'accompagne d'un système de refroidissement liquide Cooler Master Elite Liquid 240 entièrement gratuit. La valeur marchande de ce seul système de refroidissement étant d'environ 80 dollars, cela augmente encore la valeur de cette offre.

Rappelons que le modèle AMD Ryzen 9 9900X est conçu pour des tâches exigeantes en matière de haute performance grâce à ses caractéristiques techniques. Ce processeur à 12 cœurs peut fonctionner de manière stable dans une plage de fréquences de 4,4 à 5,6 GHz. Il est également doté d'une mémoire cache de niveau 3 de 64 MB et d'un TDP de 120 W.

Commodités supplémentaires pour les acheteurs

Comme de nombreux processeurs avancés sur le marché, le Ryzen 9 9900X est livré d'usine sans système de refroidissement standard. Par conséquent, le système de refroidissement liquide gratuit fourni évite aux acheteurs des dépenses supplémentaires et leur permet de le mettre en marche dès le départ.

La disponibilité et les conditions de la promotion démontrent une fois de plus à quel point la concurrence est féroce sur le marché des produits technologiques. Grâce à de telles offres, les utilisateurs ont la possibilité d'acquérir des équipements de haute technologie à des prix beaucoup plus abordables.