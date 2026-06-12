OpenAI et Visa créent un système de paiement pour les agents d'IA

Visa et OpenAI ont annoncé un partenariat visant à intégrer l'infrastructure de paiement de Visa dans les systèmes d'agents d'OpenAI. Cela permettra aux agents d'IA d'acheter des biens et de payer des services numériques de manière autonome au nom des utilisateurs. L'idée principale du projet est de passer d'une IA qui aide simplement à la sélection à un modèle capable de finaliser entièrement une transaction. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les utilisateurs conservent le contrôle de leurs fonds : ils peuvent définir des limites de dépenses, des restrictions sur les catégories de commerçants et des cas nécessitant une approbation manuelle. Visa, de son côté, fournit l'infrastructure financière telle que la détection de la fraude, les remboursements et la résolution des litiges de paiement (chargebacks). L'entreprise adapte son écosystème existant à un nouveau type de consommateur : non pas l'humain, mais son agent d'IA.

Les partenaires prévoient d'utiliser ce système non seulement pour les achats simples, mais aussi pour les règlements d'entreprise et les achats professionnels. Par exemple, un agent développeur pourrait payer automatiquement des requêtes API, du cloud computing ou d'autres ressources dans la limite définie. Le représentant d'OpenAI, Marco Mahrus, a souligné que l'IA influence déjà les décisions d'achat et que ce processus s'intensifiera à l'avenir.

Selon Visa, plus de 20 pour cent des transactions aujourd'hui sont indirectement façonnées par les recommandations de l'IA. Rubail Birwadker, responsable de la croissance mondiale de l'entreprise, a déclaré que l'IA est déjà devenue un maillon essentiel entre l'utilisateur et l'achat. Actuellement, les parties travaillent à la création d'une infrastructure de base pouvant être utilisée par diverses plateformes.