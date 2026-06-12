Avataar présente Varya, un modèle d'IA vidéo abordable et rapide pour l'Inde

La startup indienne d'IA Avataar a annoncé Varya, un nouveau modèle de génération vidéo conçu pour comprendre la culture locale et fonctionner à haute vitesse. Ce modèle est l'un des 12 projets sélectionnés dans le cadre du programme India AI Mission du gouvernement indien, doté de 1,2 milliard de dollars. Varya a été créé en utilisant des techniques de distillation basées sur le modèle open-source Wan 2.2 d'Alibaba, le rendant 10 fois plus rapide que l'original. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Techniquement, Varya peut générer une vidéo 720p de 5 secondes sur un GPU NVIDIA H200 en seulement 45 secondes. En comparaison, le modèle Wan 2.2 nécessite 1230 secondes pour la même tâche. Plus important encore, le coût du modèle est nettement inférieur à celui de ses concurrents. Avataar facture 0,005 dollar par seconde de vidéo, soit près de 20 fois moins cher que les plateformes mondiales comme Veo, Kling, Luma et Runway.

L'avantage principal du modèle Varya réside dans son adaptation à l'environnement culturel indien. Il reconnaît avec précision les fêtes locales, les plats nationaux, les vêtements et les styles architecturaux. Alors que de nombreux modèles mondiaux s'appuient souvent sur des stéréotypes et commettent des erreurs, Avataar a résolu ce problème en utilisant des ensembles de données spécialement sélectionnés. Cela ouvre de grandes opportunités pour le commerce électronique et les créateurs de contenu.

Actuellement, le modèle Varya est hébergé en tant que modèle à poids ouverts sur le portail AI Kosh de l'Inde. Cela signifie que les développeurs peuvent le déployer sur leurs propres serveurs ou le modifier selon leurs besoins. Avataar prévoit également d'intégrer cette technologie avec des outils comme Higgsfield et Adobe Firefly. Les utilisateurs peuvent tester le modèle sur le site de l'entreprise via des commandes textuelles ou des images de référence.