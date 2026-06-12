Oracle étend ses « clouds IA » : le chiffre d'affaires a augmenté de 21 %

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Oracle étend ses « clouds IA » : le chiffre d'affaires a augmenté de 21 %

Oracle a publié son rapport financier trimestriel. Le chiffre d'affaires et les bénéfices de l'entreprise ont dépassé les attentes des analystes, et les prévisions de bénéfices annuels ont également été revues à la hausse. Malgré cela, les actions de l'entreprise ont chuté de près de 10 % en bourse en raison de projets de levée de nouveaux capitaux pour étendre l'infrastructure IA. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Au cours de la période de référence, le chiffre d'affaires d'Oracle a augmenté de 21 % par rapport à la même période de l'année dernière, atteignant 19,18 milliards de dollars. Le bénéfice net est passé de 3,43 milliards de dollars l'an dernier à 4,22 milliards de dollars. L'entreprise a maintenu ses prévisions de revenus pour l'exercice fiscal 2027 à 90 milliards de dollars, mais a relevé le bénéfice par action attendu à 8,05 dollars.

L'entreprise prévoit de lever près de 40 milliards de dollars par l'émission de dettes et d'actions pour développer son infrastructure IA. Les dépenses d'investissement ont augmenté de 162 %, atteignant 55,7 milliards de dollars. Les investisseurs expriment des inquiétudes quant à la stabilité financière d'un modèle de croissance aussi massif. La division des services cloud a progressé de 47 % pour atteindre 9,91 milliards de dollars, tandis que le segment de l'infrastructure cloud a atteint 5,8 milliards de dollars avec une croissance de 93 %.

Une attention particulière a été accordée à l'indicateur RPO (Remaining Performance Obligation), qui a augmenté de 363 % pour atteindre 638 milliards de dollars. Selon l'analyse de Bank of America, plus de la moitié de cette somme provient de contrats conclus avec OpenAI. Le fait que les clients d'Oracle effectuent des paiements anticipés pour des ressources GPU ou fournissent leur propre équipement contribue à réduire les coûts personnels de l'entreprise dans la construction de centres de données.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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