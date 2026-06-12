Mozilla Firefox supprime temporairement les restrictions du VPN gratuit

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Mozilla Firefox supprime temporairement les restrictions du VPN gratuit

Mozilla a annoncé la levée temporaire des restrictions sur l'utilisation du service VPN gratuit intégré au navigateur Firefox. Les utilisateurs bénéficient désormais d'un trafic illimité et d'une liste de serveurs étendue. Dans le cadre de cette offre estivale, les capacités du service ont été considérablement augmentées. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Habituellement, les utilisateurs disposaient d'une limite de 50 GB par mois et d'un accès à des serveurs dans 5 pays. Grâce à cette nouvelle promotion, le nombre de pays accessibles atteint près de trente. L'ensemble standard, qui comprend le Canada, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, a été rejoint par l'Australie, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Chili, la Colombie, le Danemark, la Finlande, l'Irlande, l'Italie, la Malaisie, le Mexique, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, Singapour, l'Espagne, la Suède, la Thaïlande, la Norvège et l'Afrique du Sud.

Ces conditions préférentielles sont valables jusqu'au 1er septembre 2026. Après cette date, le système reviendra à son état standard : la limite de données sera fixée à 50 GB et le nombre de serveurs sera réduit à 5. La gestion du service s'effectue via la section « Vie privée et sécurité » dans les paramètres du navigateur.

Il est à noter que cette fonctionnalité ne couvre que le trafic au sein du navigateur Firefox et n'affecte pas l'activité réseau globale de l'appareil. Actuellement, le service Firefox VPN est disponible pour les utilisateurs d'un nombre limité de pays et peut ne pas fonctionner de manière égale dans toutes les régions.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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