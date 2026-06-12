Le nombre d'appareils HarmonyOS dans l'écosystème Huawei dépasse 1,3 milliard

Lors de l'ouverture de la conférence des développeurs HDC 2026 le 12 juin, Huawei a annoncé que son écosystème HarmonyOS avait franchi le cap de 1,3 milliard d'appareils connectés. Cette information a été communiquée par Richard Yu, président du groupe Consumer Business. Selon Ixbt.com, rapporte .

Ce chiffre inclut les smartphones, tablettes, PC, ainsi que les équipements automobiles, les composants de centres de données et les appareils électroménagers. Les représentants de Huawei ont souligné que la poursuite de l'indépendance technologique et le développement de solutions propres pour tous les segments du marché constituaient une réponse stratégique aux restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis.

Actuellement, l'entreprise vise à étendre son système d'exploitation à l'échelle mondiale. La conférence a mis l'accent sur le code open source de HarmonyOS, qui sert de base numérique à des milliers d'industries. Plus de 13 000 développeurs participent au projet, et le volume de code a dépassé 140 millions de lignes.

Le réseau de partenaires de l'écosystème compte aujourd'hui plus de 3 200 entreprises. Huawei continue de renforcer sa position sur le marché mondial en améliorant sa plateforme logicielle et en étendant les capacités de l'AI.