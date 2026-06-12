SpaceX lève 2,2 milliards de dollars auprès d'investisseurs japonais

La société SpaceX d'Elon Musk prévoit de lever 2,185 milliards de dollars (environ 347 milliards de yens) auprès d'investisseurs japonais dans le cadre de son introduction en bourse au Nasdaq. Selon les documents d'enregistrement de l'entreprise, 16 296 296 actions seront proposées sur le marché japonais. Cela représente près de 3 % du total des 555 555 555 actions placées. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le volume de fonds attendu des investisseurs japonais est presque égal au grand début de l'opérateur Tokyo Metro à la Bourse de Tokyo en 2024. À l'époque, l'opérateur de métro avait levé environ 348 milliards de yens. SpaceX utilise un mécanisme spécial permettant aux entreprises étrangères de proposer leurs actions à des investisseurs locaux sur les bourses japonaises sans passer par une cotation formelle.

Ce système permet au public japonais de participer aux processus d'introduction en bourse de géants technologiques étrangers en pleine croissance sans quitter le marché des capitaux national. Le processus de réception des ordres des investisseurs privés et institutionnels a été organisé par de grandes sociétés de courtage telles que Mizuho Securities, Rakuten Securities et SBI Securities.

Cet accord est important pour le marché financier japonais non seulement par son ampleur, mais aussi parce qu'il introduit un nouveau format de participation aux introductions en bourse internationales. Cette étape démontre le vif intérêt pour SpaceX tout en élargissant l'accès des investisseurs locaux aux actions de la société spatiale privée la plus célèbre au monde.