SpaceX, Anthropic et OpenAI : Une nouvelle ère commence sur le marché des IPO

·48·Technologie
SpaceX, Anthropic et OpenAI : Une nouvelle ère commence sur le marché des IPO

Le marché des IPO se relance, mais cette fois, ce sont des entreprises totalement différentes qui prennent les commandes. L'ère des FAANG, qui a longtemps dominé le marché, est remplacée par un nouvel acronyme : MANGOS. Ce groupe comprend des géants tels que Meta (ou Microsoft selon certaines sources), Anthropic, NVIDIA, Google, OpenAI et SpaceX. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

La moitié des entreprises de cette liste se préparent à entrer en bourse simultanément. Ce processus sert de test unique pour les investisseurs, les valorisations des entreprises et les attentes concernant les entreprises technologiques d'ici 2026.

Dans le podcast Equity de TechCrunch, les animateurs Kirsten Korosec, Anthony Ha et Sean O'Kane ont analysé l'essence même de cette vague d'IPO. Au-delà des chiffres bruts, les experts ont discuté de qui bénéficiera le plus de ce processus et de la manière dont les conditions du marché vont évoluer.

La transition des leaders de l'AI et des technologies spatiales vers des sociétés cotées en bourse devrait marquer un nouveau tournant pour l'économie mondiale. Vous pouvez suivre ces actualités sur Apple Podcasts, Spotify et d'autres plateformes.

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Nodirbek Razzokov
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