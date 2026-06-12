Mistral AI pourrait lever de nouveaux investissements avec une valorisation de 20 milliards d'euros

Le laboratoire français Mistral AI est en pourparlers préliminaires pour lever environ 3 milliards d'euros (3,5 milliards de dollars). Selon Bloomberg, citant des sources anonymes, ce cycle de financement devrait porter la valorisation totale de l'entreprise à 20 milliards d'euros. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Si cet accord se concrétise, la valorisation de l'entreprise doublera presque par rapport aux 11,7 milliards d'euros enregistrés lors du tour de table de série C en septembre dernier. Fondée en 2023, Mistral AI est l'une des principales startups européennes dans le domaine de l'intelligence artificielle, visant à rendre les technologies avancées accessibles à tous.

Contrairement à ses concurrents américains, Mistral a choisi une approche plus ouverte du développement de l'IA. L'entreprise propose certains de ses grands modèles de langage avec des poids ouverts (open weights), permettant aux utilisateurs d'adapter les modèles à leurs besoins. Parallèlement, des modèles fermés sont proposés pour des tâches spécifiques telles que la programmation, le clonage vocal et la reconnaissance de texte.

Alors que les pays européens cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis de la technologie américaine, Mistral se positionne comme une alternative sûre et "souveraine". L'entreprise installe un centre de données près de Paris et a établi des partenariats avec l'armée française, le gouvernement luxembourgeois et plusieurs grandes entreprises européennes.

Néanmoins, Mistral a levé environ 4 milliards de dollars au total jusqu'à présent, ce qui est nettement inférieur aux investissements attirés par des géants américains comme OpenAI (186 milliards de dollars) et Anthropic (161,25 milliards de dollars). Les valorisations élevées des laboratoires américains reflètent leur avance en termes de revenus, d'adoption des modèles et de demande des entreprises.