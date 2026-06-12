Elon Musk : J'avais donné moins de 10 % de chances de succès à SpaceX

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Elon Musk : J'avais donné moins de 10 % de chances de succès à SpaceX

À l'approche de la plus grande introduction en bourse (IPO) de l'histoire, Elon Musk a rencontré ses employés au siège de SpaceX au Texas. Au cours de son discours, il a admis qu'il ne croyait guère au départ que l'entreprise atteindrait son niveau actuel. Selon Musk, il avait donné à SpaceX moins de 10 % de chances de succès. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

« Il est difficile de croire qu'une entreprise qui a débuté dans un petit entrepôt à El Segundo entrerait en bourse dans le cadre de la plus grande IPO de l'histoire. Si quelqu'un m'avait dit cela à l'époque, j'aurais répondu : 'Vous devez avoir pris quelque chose de très fort'. J'avais donné à SpaceX moins de 10 % de chances de survie », a déclaré le milliardaire.

Le patron de SpaceX a également évoqué les objectifs futurs ambitieux de l'entreprise. Il a souligné que l'objectif n'est pas seulement d'envoyer quelques astronautes dans l'espace, mais de transporter n'importe quelle personne sur la Lune, sur Mars ou vers n'importe quel point du système solaire.

« Nous voulons vous emmener, vous précisément, sur la Lune, sur Mars et, à terme, encore plus loin », a-t-il ajouté. Entre-temps, avant le début des échanges, le prix des actions de SpaceX a augmenté de près de 30 %, atteignant 170 dollars. Cela signifie que la valorisation boursière de l'entreprise pourrait dépasser 100 milliards de dollars.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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