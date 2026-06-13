Huawei surpasse Apple et Google en matière d'optimisation

Lors de la Huawei Developer Conference 2026, l'entreprise a annoncé des données surprenantes concernant le développement de son système d'exploitation HarmonyOS. Selon Yu Chengdong, responsable de la division grand public de Huawei, la plateforme peut déjà fonctionner de manière stable sur des appareils équipés de seulement 128 KB de RAM. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les ingénieurs de l'entreprise continuent d'optimiser le système et prévoient de réduire la configuration minimale à 64 KB à l'avenir. Ce chiffre diffère radicalement des exigences des systèmes Android et iOS modernes. Par exemple, même la version la plus simplifiée d'Android Go nécessite plusieurs GB de RAM. À titre de comparaison, le système Windows 95 sorti en 1995 nécessitait au moins 4 MB de RAM.

Un tel niveau d'optimisation permet à Huawei de déployer massivement HarmonyOS pour les appareils de l'Internet des objets (IoT). Dans ce domaine, une consommation d'énergie minimale et de faibles exigences matérielles sont cruciales. La présentation a souligné que certains appareils sous HarmonyOS peuvent fonctionner jusqu'à un an avec une seule charge.

Cette plateforme est très attrayante pour les appareils économes en énergie tels que les capteurs, l'électronique portable et les systèmes de maison intelligente. Après avoir été privé d'Android et d'autres technologies américaines en raison des sanctions américaines, Huawei considère HarmonyOS comme la base de son écosystème indépendant.