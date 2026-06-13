Les ingénieurs de Meta comparent les conditions dans la division IA à un « goulag »

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Les ingénieurs de Meta comparent les conditions dans la division IA à un « goulag »

Les ingénieurs travaillant dans la division Applied AI de Meta, créée il y a quelques mois, expriment un fort mécontentement face à l'environnement interne. Selon Wired, alors que l'entreprise dépense des milliards de dollars pour le développement de l'IA, les employés se sentent comme des « conscrits ». La gravité de la situation a été mise en évidence lors d'une récente présentation interne lorsqu'un employé inconnu a pris le contrôle du flux en direct pour utiliser des propos insultants envers la direction. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Les employés de cette division, composée d'environ 6 500 ingénieurs et chefs de produit, décrivent leur travail comme « abrutissant ». Leur tâche principale consiste à créer des problèmes de codage et des énigmes pour entraîner les modèles d'IA. De nombreux employés affirment avoir été transférés dans ce groupe contre leur gré sous l'ultimatum « rejoindre ou démissionner ». Un employé a qualifié la division de « véritable goulag », tandis que d'autres se plaignent de la monotonie et de l'ennui du travail.

Mark Zuckerberg a expliqué lors d'une réunion interne pourquoi il avait impliqué ses propres ingénieurs dans ce travail plutôt que des sous-traitants externes. Il estime que le potentiel intellectuel des employés de Meta est bien supérieur à celui des services tiers, ce qui aide à entraîner les modèles d'IA de manière plus qualitative. Cependant, plus de 1 600 employés ont signé une pétition contre le logiciel de l'entreprise qui surveille chaque frappe au clavier.

L'ambiance générale au sein de l'entreprise s'est tellement détériorée que le directeur des produits de Meta, Chris Cox, a été contraint de reconnaître l'existence d'un environnement « brutal » lors d'un échange avec le personnel. L'équipe Applied AI est dirigée par Maher Saba, ancien vice-président de la division Reality Labs, qui avait précédemment dépensé 83 milliards de dollars pour le projet metaverse. Actuellement, cette nouvelle structure dépend du CTO de Meta, Andrew Bosworth.

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Nodirbek Razzokov
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