L'étiquette « AI slop » est devenue un outil de rejet numérique

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L'étiquette « AI slop » est devenue un outil de rejet numérique

Une analyse des discussions en ligne sur Reddit et Hacker News montre une augmentation marquée des accusations d'utilisation de l'IA pour générer du texte. Les chercheurs ont étudié près de 25 millions de commentaires couvrant la période de 2023 à 2026 et ont constaté que l'utilisation du terme « AI slop » a considérablement augmenté. Ce terme n'est plus un outil de vérification technique, mais une étiquette universelle utilisée pour discréditer les messages suspects. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La principale conclusion de l'étude est que les accusations concernant du contenu IA de faible qualité ont peu de corrélation avec les caractéristiques objectives du texte. Au lieu de déterminer si un texte a réellement été écrit par ChatGPT ou d'autres modèles de langage, les utilisateurs utilisent ce terme comme un outil de distanciation sociale. Les textes trop formels, excessivement structurés ou semblant « trop corrects » pour la communication en ligne sont souvent injustement suspectés.

Les scientifiques se sont également penchés sur le phénomène de « l'injustice épistémique ». Dans cette situation, l'auteur est accusé d'utiliser l'IA en raison de ses caractéristiques stylistiques, et ses idées sont dévalorisées. De telles accusations sont plus fréquentes sur des plateformes ayant un public technique comme Hacker News, où les normes de prudence concernant le contenu IA se sont formées tôt. Sur Reddit, ce processus a un caractère plus massif.

En conséquence, la frontière entre le texte humain et le texte machine devient non seulement une question technique, mais aussi sociale. L'étiquette « AI slop » est devenue un mécanisme de protection de l'identité de groupe et d'exclusion des « étrangers ». Cela conduit au rejet de textes de qualité s'ils sont suspectés d'être trop formels, et à une diminution du niveau de confiance dans la communication en ligne.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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