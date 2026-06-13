Google TV comprend désormais les commandes vocales naturelles avec Gemini

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Google TV comprend désormais les commandes vocales naturelles avec Gemini

Google a présenté une mise à jour importante pour le système Google TV. L'IA Gemini intégrée permet désormais aux utilisateurs de contrôler leur téléviseur via le langage naturel. Cette fonctionnalité permet de configurer l'appareil à l'aide de phrases simples au lieu de parcourir des menus de paramètres complexes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les utilisateurs peuvent désormais s'adresser au téléviseur avec des phrases telles que « Je n'entends pas ce qui se passe » ou « Cette scène est trop sombre, je ne vois rien ». Gemini analyse ces requêtes et ajuste automatiquement la luminosité, le contraste ou le volume. Il est également possible d'activer le mode sport, le renforcement des basses ou des modes spéciaux pour les jeux via la voix.

Le système ne se contente pas d'exécuter des commandes, il a également la capacité de diagnostiquer les problèmes d'image et de son. Si un utilisateur décrit un problème, l'IA suggère les ajustements appropriés pour le résoudre. Cette technologie fait passer l'expérience utilisateur à un tout autre niveau.

Pour l'instant, cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles TCL produits en 2025–2026 (QM9K, QM7L, RM7L, etc.) sur le marché américain. Pour utiliser ces nouvelles capacités, l'appareil doit fonctionner sous Android 14 ou une version supérieure. Le support devrait s'étendre à d'autres marques et régions à l'avenir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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