Rodri opéré : le milieu de terrain de Manchester City fait son retour

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Rodri opéré : le milieu de terrain de Manchester City fait son retour

Manchester City a réussi une mineure intervention chirurgicale pour son milieu de terrain vedette Rodri en raison d'une gêne au dos. Goal.com rapporte que le processus de récupération du joueur de 30 ans, qui a triomphé avec l'équipe nationale d'Espagne lors de la Coupe du monde en Amérique du Nord, devrait être de courte durée, dissipant ainsi les craintes d'une longue absence. C'est ce que rapporte Goal.com .

Un communiqué officiel du club a confirmé que Rodri souffrait de douleurs dorsales depuis un certain temps, rendant un traitement médical nécessaire. Le joueur a désormais entamé sa période de rééducation et se repose sous surveillance médicale.

Rumeurs de transfert et situation contractuelle

Lors du mercato estival, les rumeurs envoyaient constamment la star espagnole vers Real Madrid . Cependant, Manchester City l'entraîneur Enzo Maresca avait commenté ces rumeurs avant l'opération, soulignant qu'il était normal que de tels débats existent autour des grands joueurs.

Il s'avère que le contrat actuel de Rodri avec le club est entré dans ses 12 derniers mois. Bien que le club mancunien lui ait offert un nouveau contrat lucratif, le vainqueur du Ballon d'Or 2024 n'a pas encore annoncé sa décision finale concernant son avenir à long terme. Real Madrid espère quant à lui profiter des hésitations du joueur.

Prochains matchs et calendrier

En raison du repos obligatoire après la Coupe du monde et du programme de récupération post-opératoire, Rodri manquera la tournée de pré-saison en Asie au début du mois prochain. The Athletic écrit que le milieu de terrain devrait rejoindre le groupe d'entraînement d'ici la fin du mois d'août.

Il convient de noter que Manchester City affrontera Arsenal le 16 août lors du Community Shield. Bien qu'il soit très probable que Rodri rate cette rencontre, son retour rapide est une excellente nouvelle pour le staff technique de l'équipe.

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Jahongir Tursunov
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