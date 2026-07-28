Mercato Milan : La piste Matias Soulé est étudiée

Le Milan, l'un des clubs phares de la Serie A, s'active sur le mercato afin de renforcer son secteur offensif. Selon les informations relayées par Matteo Moretto, l'AS Roma a récemment proposé son ailier offensif talentueux Matias Soulé à la direction milanaise. Né en 2003 et lié au club romain par un contrat courant jusqu'en 2029, l'avenir de l'attaquant argentin reste pour l'instant incertain, rapporte Goal.com .

Depuis plusieurs semaines, le Milan recherche un gaucher capable d'évoluer en soutien de l'attaquant, de peser sur la défense adverse et de délivrer des passes décisives. Le club avait d'abord tenté d'enrôler Kostas Karetsas, joueur de Genk, mais le jeune talent grec ayant choisi le Borussia Dortmund, les Rossoneri ont dû explorer des options alternatives. Matias Soulé, ancien joueur de la Juventus et de Frosinone, est ainsi considéré comme l'un de ces profils.

Les exigences de la Roma et le prix du transfert

La direction romaine a placé Matias Soulé sur le marché des transferts et réclame la somme de 35 millions d'euros. Il est intéressant de noter que ce montant correspond exactement à celui payé par le club de Dortmund pour Karetsas. Les Giallorossi l'avaient acquis en 2024 auprès de la Juventus pour 25,6 millions d'euros, plus 4 millions de bonus. De plus, le club turinois s'était réservé un pourcentage de 10 % sur la revente du joueur. Les dirigeants romains espèrent réaliser une plus-value financière et déclencher des enchères sur ce transfert.

Actuellement, des offres concrètes pour l'international argentin ne sont parvenues que d'Arabie saoudite, notamment de la part d'Al-Ahli et d'Al-Ittihad. Sur la scène européenne, des clubs tels que Stuttgart, Sunderland et Fulham se sont contentés de manifester un intérêt pour tâter le terrain. Bien que ce transfert ne soit pas une priorité absolue pour le Milan, le nom du joueur figure toujours sur leur liste élargie.

Le salaire du joueur et la position de son agent

Le salaire net annuel de Matias Soulé s'élève à 2,5 millions d'euros, ce qui correspond parfaitement aux capacités financières du Milan. Le club était à la recherche d'un milieu offensif gaucher susceptible de compléter des joueurs comme Christian Pulisic et Nkunku. Néanmoins, il convient de souligner que pour la Roma, Pulisic et Nkunku font partie des joueurs intransférables.

Fin juin, dans une interview accordée au Corriere dello Sport, l'agent du joueur, Martin Guastadisegno, avait catégoriquement démenti les rumeurs de transfert. Selon lui, les informations concernant des offres pour le joueur ne correspondent pas à la réalité et aucune démarche concrète n'a été entreprise. L'agent a tenu à rappeler que Soulé constitue un actif précieux pour la Roma et que ces bruits de couloir infondés véhiculés de l'intérieur du club nuisent à la carrière du joueur.