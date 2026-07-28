Hannah Hampton prolonge son contrat avec Chelsea

La gardienne de l'équipe d'Angleterre Hannah Hampton a lié son avenir au club de Chelsea en signant un nouveau contrat de deux ans. Selon Goal.com, cet accord constitue une étape cruciale pour le club londonien dans un contexte de transition et d'inquiétudes chez les supporters, la prolongeant dans l'ouest de Londres jusqu'à l'été 2028. C'est ce que rapporte Goal.com .

Le précédent contrat de la joueuse devait expirer à la fin de la saison en cours. Après quelques difficultés lors de la saison 2025-2026, la conclusion d'un nouveau bail avec la gardienne de 25 ans figurait parmi les priorités absolues de la direction du club. Arrivée à Chelsea en provenance d'Aston Villa en 2023, la portière est rapidement devenue l'une des figures les plus sûres du football mondial.

Stabilité et nouveaux objectifs

La prolongation de Hannah Hampton apporte la stabilité indispensable à une équipe en pleine mutation. Dans une interview accordée au site officiel du club londonien, la footballeuse n'a pas caché son immense joie face à cette décision, soulignant que Chelsea était l'équipe de ses rêves en Angleterre.

Rappelant que son déménagement des Midlands vers Londres était sa première expérience loin du foyer familial, la gardienne a indiqué que l'atmosphère du club l'avait aidée à se sentir comme chez elle. Elle a affirmé qu'elle continuerait à progresser tant sur le plan sportif qu'humain, et qu'elle donnerait le meilleur d'elle-même pour ramener l'équipe au sommet de son succès passé.

Trophées et distinctions personnelles

Depuis son arrivée dans l'ouest de Londres, Hannah Hampton a remporté cinq trophées majeurs, dont le triplé national invaincu de la saison 2024-2025 et le trophée du Gant d'Or de la WSL. Ses performances éclatantes sur la scène internationale et avec la sélection ont également été saluées par l'obtention du prestigieux Trophée Yachine lors de la cérémonie du Ballon d'Or l'année dernière.

Malgré certaines rumeurs médiatiques et difficultés, Hannah n'a jamais baissé son niveau de jeu sur le terrain. Elle rejoint ainsi ses coéquipières de la sélection Lucy Bronze et Aggie Beever-Jones dans la liste des joueuses ayant prolongé leur contrat.