Les Émirats arabes unis vont lancer le premier tribunal virtuel basé sur l'IA au monde

·21·Technologie
Les Émirats arabes unis vont lancer le premier tribunal virtuel basé sur l'IA au monde

Le Département de la justice d'Abou Dabi se prépare à lancer la toute première plateforme judiciaire spécialisée au monde basée sur la technologie de l'AI. Selon l'agence de presse officielle WAM des Émirats arabes unis, ce système innovant vise à révolutionner les procédures juridiques et à accélérer considérablement le déroulement des affaires judiciaires. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La nouvelle plateforme n'exclut pas totalement le facteur humain du système législatif et judiciaire. Au contraire, selon les développeurs, toutes les décisions et tous les processus seront réalisés sous le « contrôle et la vérification complets » de spécialistes qualifiés. Cela garantira l'équité et l'impartialité des décisions de l'AI.

Plans de mise en œuvre progressive

Le gouvernement d'Abou Dabi a fixé des délais précis pour l'application pratique de cette technologie. Conformément au plan, la plateforme sera lancée progressivement au cours des 18 prochains mois. La première étape du projet est prévue pour le mois de septembre de l'année prochaine, et c'est à partir de cette date que le système commencera à être utilisé à l'essai.

Le département judiciaire d'Abou Dabi vise à moderniser les mécanismes existants du système judiciaire grâce à la nouvelle technologie. L'AI réduira les obstacles bureaucratiques et simplifiera considérablement les procédures complexes à différentes étapes de la procédure judiciaire.

Qualité et rapidité des décisions judiciaires

Selon les attentes des autorités, l'utilisation de l'AI permettra non seulement d'accélérer les processus, mais garantira également la précision et la cohérence des décisions rendues. L'utilisation d'algorithmes modernes dans l'analyse des affaires judiciaires réduira la probabilité dande erreurs et augmentera l'efficacité globale du travail.

Cette initiative fait partie de la stratégie à grande échelle des Émirats arabes unis visant à introduire des technologies numériques avancées dans l'administration publique et les organismes d'application de la loi. Cette expérience, appliquée pour la première fois au monde, pourrait servir de modèle à d'autres pays à l'avenir.

Intelligence ArtificielleÉmirats Arabes UnisAbou DabiSystème JudiciaireTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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