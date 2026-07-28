L'application Granola est désormais disponible sur Apple Watch

La célèbre application de notes propulsée par l'AI, Granola, a lancé une nouvelle application Apple Watch permettant aux utilisateurs d'enregistrer des réunions et de prendre des notes sans avoir à utiliser du papier ou un smartphone. Selon TechCrunch, cette nouvelle étape vise à simplifier le flux de travail quotidien des utilisateurs en réduisant considérablement la nécessité d'utiliser des smartphones, rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon les fonctionnalités de la nouvelle application, les utilisateurs peuvent installer Granola sur l'un des cadrans de la montre et démarrer le processus de transcription à tout moment. De plus, l'application affiche des rappels concernant les réunions à venir et fonctionne en parfaite harmonie avec l'application iOS principale lancée l'année dernière.

Une solution pratique pour les réunions en personne

Selon l'un des cofondateurs de l'entreprise, Chris Pedregal, cette application pour Apple Watch a été conçue pour permettre d'enregistrer des réunions en personne, en particulier des entretiens en tête-à-tête en marchant, sans avoir à sortir le téléphone de sa poche. Cela permet aux professionnels modernes d'économiser du temps et de se concentrer sur la conversation.

Pendant la phase de test, l'équipe de Granola a mené une étude auprès des employés possédant une Apple Watch. Il a été constaté que la majeure partie de l'utilisation mobile des participants au test est passée de l'application iOS standard à l'application sur la montre, ce qui indique une forte demande pour la fonctionnalité conçue pour les montres connectées.

Concurrence sur le marché et taux de croissance

Au cours de l'année écoulée, diverses entreprises ont mis sur le marché des appareils accessoires utilisés avec des smartphones pour enregistrer et transcrire des réunions. Cependant, Granola a jugé qu'il était plus simple et plus efficace de créer une application dédiée pour l'écosystème Apple Watch déjà existant plutôt que de s'intégrer à d'autres produits matériels.

Il convient de noter que Monologue, une application fonctionnant avec des dictées vocales, a également ajouté une fonction de prise en charge d'Apple Watch au début de cette année pour les réunions en ligne et hors ligne. Cela témoigne de la popularité croissante de l'intégration des montres connectées sur le marché des assistants dopés à l'AI.

Pour rappel, au début de cette année, Granola a atteint le statut de « licorne » (unicorn) à la suite d'un tour d'investissement de la série C d'un montant de 125 millions de dollars dirigé par Index Ventures. Le lancement de l'application pour Apple Watch contribuera à renforcer davantage les positions de l'entreprise et à élargir sa base d'utilisateurs.