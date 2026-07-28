Inquiétude autour du geste sur les réseaux sociaux du gardien de Milan Mike Maignan

Dans le monde du football moderne, même les petits changements sur les profils personnels des joueurs suscitent souvent des questions et des inquiétudes chez les supporters. Surtout lorsque le mercato bat son plein, les agissements des stars de ballon rond font l'objet de vifs débats. Selon Goal.com, le gardien titulaire de l'AC Milan, Mike Maignan, a soudainement effacé toutes les photos de son compte Instagram ainsi que toutes les mentions liées au club italien, ouvrant la voie à diverses rumeurs parmi les supporters. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Un pas mystérieux sur les réseaux sociaux

Le portier français, connu sous le surnom de « Iron Mike », a complètement vidé son compte pendant plusieurs jours et a même retiré les publications concernant l'équipe de France. Cette situation a semé la panique chez les tifosi milanais, déjà anxieux face aux incertitudes du mercato. Cependant, la direction du club et les représentants de Casa Milan abordent la situation avec un calme absolu. Selon la source, il s'agit simplement d'un énième remue-ménage sur les réseaux sociaux qui n'a aucun lien avec l'avenir du joueur.

Des sources proches du club affirment qu'il n'y a aucun signe officiel indiquant le mécontentement de Mike Maignan envers la direction milanaise ou la nouvelle stratégie de l'équipe. Le gardien n'a formulé aucune exigence particulière auprès du club sur le marché des transferts. Au contraire, les relations entre les deux parties restent parfaitement stables.

La confiance de la direction et de l'entraîneur

Durant la trêve estivale, le propriétaire du club Gerry Cardinale et l'entraîneur principal ont contacté Mike Maignan à plusieurs reprises pour lui témoigner leur entière confiance. La direction a souligné que le joueur restera un élément clé du projet de l'équipe pour la saison prochaine. Le club de Milan reste fidèle au contrat à long terme signé en janvier et valable jusqu'à l'été 2031.

Gerry Cardinale a démontré sa ferme intention de conserver les cadres principaux de l'équipe. De plus, l'entraîneur a fait savoir qu'il continuait de voir Mike Maignan comme un leader dans une équipe qui doit vite oublier les échecs de la saison dernière pour aller de l'avant.

Actuellement en vacances après la Coupe du monde, Mike Maignan est attendu au centre d'entraînement de Milanello à la mi-août. Bien que ce genre de petits malentendus autour du gardien titulaire ait provoqué une agitation excessive chez les supporters à l'approche de la nouvelle saison, il n'y a en réalité aucun problème concernant l'avenir du joueur.