Les puces GaN d'Infineon interdites en Chine

·26·Technologie
Les puces GaN d'Infineon interdites en Chine

La Cour populaire suprême de Chine a confirmé la décision du tribunal intermédiaire de Suzhou. Selon cette décision, Infineon Technologies est officiellement interdit de vendre, d'importer et de promouvoir des produits à base de nitrure de gallium (GaN) sur le territoire chinois. L'appel de l'entreprise a été rejeté et la décision de justice est entrée en vigueur. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce litige a été initié par l'entreprise chinoise Innoscience, qui accusait la marque Infineon d'avoir enfreint des brevets liés aux semi-conducteurs GaN. En mai 2024, le tribunal de Suzhou a reconnu l'infraction et a imposé le paiement d'une compensation de 10 millions de yuans. Bien que le géant allemand ait fait appel, il a finalement échoué.

Actuellement, des litiges internationaux en matière de brevets entre les deux parties se poursuivent également en Allemagne et aux États-Unis. En juin 2024, Infineon a déposé une plainte contre Innoscience auprès du tribunal de Munich, obtenant une injonction préliminaire limitant la vente des produits contestés en Allemagne. Cependant, la défaite sur le marché chinois devrait constituer un coup dur pour l'entreprise.

Le nitrure de gallium (GaN) est un matériau clé pour les semi-conducteurs de troisième génération, largement utilisé dans des domaines tels que les chargeurs rapides, les alimentations de serveurs et les véhicules électriques. Les experts estiment que cette décision de justice modifiera l'environnement concurrentiel sur le marché intérieur chinois, permettant à Innoscience d'augmenter considérablement sa part de marché.

InfineonInnoscienceGaNSemi-conducteurChine
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

SpaceX lance une réplique du moteur Raptor V3 pour célébrer son IPO historiqueSpaceX lance une réplique du moteur Raptor V3 pour célébrer son IPO historiqueAujourd'hui, 07:25La sonde Parker Solar Probe s'approche du Soleil à 6,1 millions de kilomètresLa sonde Parker Solar Probe s'approche du Soleil à 6,1 millions de kilomètresAujourd'hui, 07:21Batterie de 7900 mAh et 512 Go de stockage : Le nouveau smartphone Honor est prêtBatterie de 7900 mAh et 512 Go de stockage : Le nouveau smartphone Honor est prêtAujourd'hui, 06:56Les fusées Starship seront lancées chaque mois à partir d'août 2026Les fusées Starship seront lancées chaque mois à partir d'août 2026Aujourd'hui, 06:53Google TV comprend désormais les commandes vocales naturelles avec GeminiGoogle TV comprend désormais les commandes vocales naturelles avec GeminiAujourd'hui, 06:22Comment un soudeur de SpaceX est devenu millionnaire : l'histoire de Juan HernandezComment un soudeur de SpaceX est devenu millionnaire : l'histoire de Juan HernandezAujourd'hui, 05:56
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts