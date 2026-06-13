Les puces GaN d'Infineon interdites en Chine

La Cour populaire suprême de Chine a confirmé la décision du tribunal intermédiaire de Suzhou. Selon cette décision, Infineon Technologies est officiellement interdit de vendre, d'importer et de promouvoir des produits à base de nitrure de gallium (GaN) sur le territoire chinois. L'appel de l'entreprise a été rejeté et la décision de justice est entrée en vigueur. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce litige a été initié par l'entreprise chinoise Innoscience, qui accusait la marque Infineon d'avoir enfreint des brevets liés aux semi-conducteurs GaN. En mai 2024, le tribunal de Suzhou a reconnu l'infraction et a imposé le paiement d'une compensation de 10 millions de yuans. Bien que le géant allemand ait fait appel, il a finalement échoué.

Actuellement, des litiges internationaux en matière de brevets entre les deux parties se poursuivent également en Allemagne et aux États-Unis. En juin 2024, Infineon a déposé une plainte contre Innoscience auprès du tribunal de Munich, obtenant une injonction préliminaire limitant la vente des produits contestés en Allemagne. Cependant, la défaite sur le marché chinois devrait constituer un coup dur pour l'entreprise.

Le nitrure de gallium (GaN) est un matériau clé pour les semi-conducteurs de troisième génération, largement utilisé dans des domaines tels que les chargeurs rapides, les alimentations de serveurs et les véhicules électriques. Les experts estiment que cette décision de justice modifiera l'environnement concurrentiel sur le marché intérieur chinois, permettant à Innoscience d'augmenter considérablement sa part de marché.