Les fusées Starship seront lancées chaque mois à partir d'août 2026

La présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, a annoncé lors d'une interview avec CNBC la date du prochain vol d'essai de la fusée super lourde Starship. Selon la dirigeante, Starship volera dans un mois. Il s'agira du 13e vol d'essai, qui, comme les précédents, sera suborbital. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Par la suite, il est prévu que les vols de Starship aient lieu régulièrement une fois par mois. On s'attend à ce que le 14e vol atteigne le niveau orbital. Le 15e vol d'essai sera lancé pour la première fois depuis un spatioport en Floride.

Si tous les processus se déroulent selon le plan établi, Starship se rendra dans l'espace 6 fois de plus d'ici la fin de l'année. Ces déclarations de Gwynne Shotwell ont été faites dans le contexte des processus d'introduction en bourse records de SpaceX.