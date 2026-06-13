Une enquête à grande échelle sur OpenAI lancée aux États-Unis

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Une enquête à grande échelle sur OpenAI lancée aux États-Unis

Une coalition de procureurs généraux de plusieurs États américains a lancé une enquête officielle sur OpenAI. Selon le Wall Street Journal, le bureau du procureur général de l'État de New York a envoyé une assignation vendredi dernier pour que l'entreprise fournisse les documents pertinents. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Cette enquête examine les pratiques publicitaires d'OpenAI, les méthodes d'acquisition et de rétention des utilisateurs, le comportement des modèles d'IA, ainsi que le traitement des données personnelles et médicales des consommateurs. Une attention particulière est également accordée à la sécurité des mineurs et des personnes âgées.

Un porte-parole d'OpenAI a confirmé que l'entreprise coopérait avec l'enquête. Selon lui, ChatGPT offre désormais une expérience plus protégée pour les mineurs et dispose de systèmes de sécurité spéciaux qui orientent les utilisateurs en difficulté vers des ressources fiables. Cependant, l'entreprise n'a pas révélé quels États participent précisément à l'enquête.

Rappelons qu'OpenAI a récemment remporté un procès très médiatisé contre l'un de ses fondateurs, Elon Musk. Néanmoins, l'entreprise continue de faire face à de nombreuses poursuites concernant la violation des droits d'auteur et les diverses conséquences négatives causées par la plateforme ChatGPT.

Récemment, le procureur général de Floride, James Uthmeier, a également déposé une plainte contre OpenAI et son PDG Sam Altman, les accusant d'ignorer les avertissements de sécurité et de mettre en danger des millions de personnes. Parallèlement, OpenAI a annoncé cette semaine avoir déposé une demande confidentielle d'introduction en bourse (IPO).

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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