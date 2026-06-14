KPMG retire son rapport sur l'IA en raison d'erreurs

Le cabinet de services professionnels KPMG a supprimé son rapport intitulé « Redefining excellence in the age of Agentic AI ». Cette décision fait suite aux objections de plusieurs organisations concernant l'inexactitude des données présentées dans le rapport, comme le rapporte Techcrunch.com indique.

L'équipe de recherche de GPTZero a identifié de nombreuses inexactitudes dans ce document publié en octobre 2025. Selon le Financial Times, les erreurs sont le résultat d'« hallucinations » de l'IA. En d'autres termes, le cabinet de conseil semble avoir utilisé l'IA pour préparer un rapport sur l'IA.

Des organisations telles qu'UBS, le National Health Service (NHS) britannique, les Chemins de fer fédéraux suisses et Transport for London ont confirmé que les informations contenues dans le rapport étaient incorrectes ou trompeuses. Un porte-parole de KPMG a déclaré qu'une enquête interne était en cours et que le rapport avait été retiré du site.

« Nous exigeons de tous nos employés qu'ils suivent les directives pour une utilisation responsable de l'IA, y compris la supervision humaine pour valider le contenu et vérifier les sources indépendantes », a ajouté le porte-parole de l'entreprise.

Pour rappel, le mois dernier, EY a également retiré son rapport sur les programmes de fidélité. À l'époque, il avait été découvert que le document contenait de faux commentaires et des informations inventées par l'IA.