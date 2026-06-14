Ubtech présente des robots U1 ultra-réalistes : Des milliers de personnes en attente

Une étape révolutionnaire a été franchie dans le monde de la robotique. Développés par Ubtech, les robots humanoïdes de la série U1, qui reproduisent l'apparence humaine avec une précision étonnante, ont suscité un grand enthousiasme parmi les passionnés de technologie. Ces appareils ne sont pas simplement interprétés comme des machines, mais comme des compagnons intelligents capables d'interagir émotionnellement avec les humains. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Ixbt.com, plus de 3 800 précommandes ont été passées en seulement 10 jours depuis l'annonce officielle du nouveau produit. Ce chiffre montre à quel point l'intérêt des consommateurs est élevé pour les robots basés sur l'AI et dont l'apparence est aussi proche que possible de celle d'un humain.

Capacités techniques et apparence

La série U1 est présentée en deux modèles : masculin et féminin. Le modèle masculin mesure 183 cm et pèse 42 kg, tandis que le modèle féminin est légèrement plus compact : 168 cm pour 35,2 kg. Les deux modèles disposent d'une connectivité Wi-Fi et peuvent fonctionner activement pendant 2 à 4 heures avec une seule charge.

L'aspect le plus étonnant des robots est leur mobilité. Ils disposent de 88 degrés de liberté, ce qui leur permet de reproduire très précisément les mouvements humains. Par exemple, les robots peuvent cligner des yeux, tourner la tête naturellement et changer d'expression faciale. Les vidéos officielles montrant une maquilleuse en train de maquiller le robot féminin et le robot masculin apparaissant dans un costume moderne avec des lunettes prouvent à quel point ils sont réalistes.

Intelligence artificielle et sécurité

Le « cerveau » des robots U1 est basé sur un modèle massif d'AI. Ce système est responsable non seulement de la communication, mais aussi de la compréhension des émotions de l'utilisateur et de la réponse appropriée. L'appareil stocke également toutes les mémoires interactives dans un coffre-fort local crypté, garantissant ainsi la sécurité des données personnelles.

Lors du processus de commande, les utilisateurs peuvent personnaliser l'apparence du robot selon leurs préférences via plusieurs paramètres. Cela permet à chaque client d'avoir un compagnon unique et individuel. Ubtech prévoit de commencer la vente officielle des robots le 30 juin de cette année.

Bien que le prix final des robots n'ait pas encore été divulgué, les experts prédisent que cette technologie ouvrira une nouvelle ère dans la lutte contre la solitude ou dans le secteur des services à l'avenir. Compte tenu de l'intérêt croissant pour ces appareils intelligents sur le marché en Ouzbékistan, il est possible que nous rencontrions de tels robots assistants dans notre pays à l'avenir.