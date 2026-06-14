Microsoft Corporation est confrontée à de sérieuses difficultés financières sur le marché des consoles de jeux. Selon des rapports récents, l'entreprise perd des centaines de dollars pour chaque console Xbox Series vendue. Cette situation suscite des inquiétudes quant à la stratégie de la division gaming du géant technologique, car les coûts de production des consoles devraient normalement diminuer avec le temps. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Windows Central, les pertes s'élèvent à au moins 200 dollars ou plus par unité. Malgré l'augmentation du prix des consoles, le coût de production et des composants reste nettement supérieur au prix de vente. Il s'agit d'un coup dur inattendu pour Microsoft, car le matériel dans l'industrie du jeu vidéo est censé devenir rentable après quelques années.

Prix de la mémoire et problèmes de production

Asha Sharma, la nouvelle responsable de la division Xbox, a récemment souligné la complexité de la situation dans une déclaration. Il est rapporté que le prix des modules de mémoire nécessaires aux consoles a fortement augmenté. Selon certaines estimations, le coût des composants a augmenté jusqu'à 700 pour cent. Cela contraint Microsoft à vendre ses produits bien en dessous de leur coût de revient.

Actuellement, la marge globale de l'ensemble de la division Xbox est tombée à seulement 3 pour cent. C'est un chiffre extrêmement bas pour un géant comme Microsoft. L'entreprise tente de couvrir ses revenus grâce aux abonnements Game Pass et aux ventes de jeux, mais les pertes importantes dans le secteur du matériel pèsent négativement sur le bilan global.

Jeux exclusifs et résultats inattendus

La situation est encore compliquée par les grands projets de jeux de l'entreprise. Un certain nombre de jeux exclusifs et importants sur lesquels Microsoft fondait de grands espoirs n'ont pas répondu aux attentes en termes de ventes et de popularité. Les projets suivants n'ont pas atteint les niveaux de revenus escomptés par l'entreprise :

Avowed et Hellblade 2 ;

Forza Motorsport ;

The Outer Worlds 2 ;

South of Midnight et Keeper.

Sur le marché ouzbek, les consoles Xbox Series sont en concurrence active avec leur rival, la PlayStation 5. Pour les utilisateurs locaux, la Xbox était souvent un choix abordable grâce au service Game Pass. Cependant, ces problèmes financiers mondiaux pourraient entraîner de futures hausses de prix des consoles ou un changement fondamental de la stratégie de Microsoft.

Les experts estiment que Microsoft pourrait désormais déplacer son attention du matériel vers les services logiciels et les technologies de cloud gaming. Si les pertes matérielles ne diminuent pas, l'entreprise devra reconsidérer son modèle de production de consoles à l'avenir.