La version mondiale de l'Oppo Reno 16 Pro apparaît pour la première fois dans les tests Geekbench

Oppo, connu sur le marché des smartphones pour ses solutions de haute technologie, se prépare à présenter une nouvelle génération d'appareils de la série Reno. Les spécifications techniques d'un nouveau smartphone portant le numéro de modèle CPH2863 ont été publiées dans la base de données Geekbench. Selon Gizmochina, il a été confirmé que ce numéro appartient à la version mondiale de l'Oppo Reno 16 Pro. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte.

Selon les résultats des tests synthétiques, le nouvel appareil fonctionne sur la plateforme MediaTek MT6899. La configuration du processeur et les caractéristiques de la puce graphique indiquent que ce smartphone est équipé du chipset Dimensity 8500. Ce choix a été une surprise pour le marché mondial, car la version chinoise de l'appareil devrait être équipée de la puce Dimensity 8550 Super, légèrement plus puissante.

Capacités techniques et système d'exploitation

La principale différence entre le Dimensity 8500 et sa version Super réside dans les capacités d'IA. Alors que le Dimensity 8550 Super promet une plus grande efficacité dans le traitement des algorithmes d'IA, la version mondiale du Reno 16 Pro devrait également être performante dans les tâches quotidiennes. Dans les tests Geekbench, l'appareil a réussi à obtenir 1575 points en mode monocœur et 5889 points en mode multicœur.

Un autre aspect notable est que l'unité testée est équipée de 12 GB de RAM. Le plus intéressant est que les données du benchmark montrent que le smartphone fonctionne sous le système d'exploitation Android 16. Cela signifie que l'Oppo Reno 16 Pro pourrait être l'un des premiers appareils à arriver sur le marché avec le dernier logiciel de Google.

Chargement et informations supplémentaires

Les autres spécifications techniques du smartphone sont actuellement gardées secrètes. Cependant, des rapports sont apparus précédemment dans les données du centre de certification TUV indiquant que ce modèle prendra en charge la technologie de charge rapide de 80 W. Cela permet aux utilisateurs de charger l'appareil en peu de temps, ce qui est l'une des normes importantes pour les smartphones modernes.

La série Oppo Reno a su s'imposer sur le marché des smartphones grâce à ses appareils photo de haute qualité et son design moderne. Avec la sortie mondiale du nouveau Reno 16 Pro, il devrait également apparaître sur les étagères des magasins locaux. L'entreprise n'a pas encore annoncé la date de lancement officielle de l'appareil, mais la publication des résultats des tests indique que l'annonce est proche.