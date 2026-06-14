Gears of War: E-Day configuration requise annoncée : Des exigences faibles malgré Unreal Engine 5

Bien qu'il soit basé sur le moteur Unreal Engine 5, Gears of War: E-Day, l'un des projets les plus attendus de Microsoft, présente des exigences techniques étonnamment faibles pour les utilisateurs de PC. Bien que ce projet exclusif, développé par le studio The Coalition, utilise des technologies graphiques modernes, il a été révélé qu'il fonctionne de manière stable même sur des appareils de puissance moyenne. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Selon ixbt.com, des cartes graphiques comme la NVIDIA GeForce RTX 2060 ou l'AMD Radeon RX 6600 suffisent pour lancer le jeu avec des paramètres minimaux. Cela signifie que même les propriétaires de cartes graphiques de milieu de gamme datant de quelques années pourront jouer confortablement en Full HD. Il est également intéressant de noter que la liste des exigences minimales mentionne des modèles tels que la RTX 5050 et la RX 9060, qui n'est pas encore sortie.

Paramètres techniques recommandés

Les exigences système recommandées ne sont pas non plus très élevées selon les normes modernes. Pour ceux qui souhaitent jouer au jeu en haute qualité, le matériel suivant est recommandé :

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, RTX 5060 ou AMD Radeon RX 6700 XT ;

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, RTX 5060 ou AMD Radeon RX 6700 XT ; Mémoire vive (RAM) : Minimum 12 GB (recommandé non spécifié, mais 16 GB est considéré comme la norme) ;

Minimum 12 GB (recommandé non spécifié, mais 16 GB est considéré comme la norme) ; Stockage : 130 GB d'espace libre sur un SSD ;

130 GB d'espace libre sur un SSD ; Processeur graphique : L'Intel Arc B580 est également répertorié dans les deux catégories.

La taille de 130 GB du projet Gears of War: E-Day témoigne du niveau de détail de son monde. Les développeurs recommandent fortement l'utilisation d'un SSD, car la technologie Unreal Engine 5 nécessite un chargement rapide des données.

Le jeu devrait sortir officiellement sur les consoles Xbox Series et la plateforme Steam le 6 octobre. Un point important est que, dans le cadre de sa nouvelle stratégie, Microsoft ne prévoit pas de sortir ce projet sur les consoles concurrentes (comme la PlayStation 5). Cela fait de Gears of War: E-Day une véritable exclusivité console.

Cette nouvelle est particulièrement importante pour les joueurs en Ouzbékistan, car de nombreux utilisateurs dans notre pays utilisent encore des cartes graphiques du niveau de la RTX 2060 et de la RTX 3060. Une telle optimisation d'un jeu phare sur le moteur Unreal Engine 5 permettra à un large public de profiter des graphismes de nouvelle génération.