Une statue érigée en mémoire d'un fermier amputé des deux mains

Andy Detwiler, un fermier originaire de l'Ohio, aux États-Unis, a perdu ses deux mains à l'âge de deux ans lors d'un accident. Cependant, cela n'a pas entamé sa passion pour la vie ni sa volonté de travailler.

Avec le temps, il a appris à accomplir les tâches quotidiennes avec ses pieds. Detwiler conduisait des tracteurs, réparait des machines agricoles et gérait sa ferme de manière autonome.

Andy Detwiler est décédé d'un cancer en 2022 à l'âge de 52 ans. Sa vie et sa persévérance sont restées une source d'inspiration pour la communauté locale.

Par la suite, les membres de sa famille et les habitants de la région ont collecté des fonds pour ériger une statue en bronze en sa mémoire dans la ville de West Liberty. La statue représente Detwiler tel qu'il était dans la vie : pieds nus et prêt à travailler.

Ce monument rappelle qu'en dépit des épreuves qu'il a traversées, il n'a jamais abandonné et a toujours cherché à mener une vie indépendante.