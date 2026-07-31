Le président tchèque a travaillé comme photographe lors d'une course de Formule 1

Le président tchèque Petr Pavel s'est rendu au Grand Prix de Hongrie non pas en tant que chef d'État, mais en tant que photographe. Il est arrivé sur le circuit avec un appareil photo professionnel et une accréditation officielle de la FIA.

Pendant la course de samedi, Pavel a arpenté la piste aux côtés du photographe de Formule 1 Jiří Křenek, capturant les moments intenses de la compétition.

Ce n'est pas la première visite du président où il filme professionnellement des événements de sports mécaniques. En juin, il a également travaillé lors d'une course en France à l'aide d'équipements photographiques spéciaux.

Petr Pavel s'intéresse à la photographie sportive depuis de nombreuses années. Il a également photographié de grandes compétitions telles que le MotoGP, le World Superbike, la NASCAR et le rallye Dakar.