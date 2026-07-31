Le président tchèque a travaillé comme photographe lors d'une course de Formule 1

·22·Monde
Le président tchèque a travaillé comme photographe lors d'une course de Formule 1

Le président tchèque Petr Pavel s'est rendu au Grand Prix de Hongrie non pas en tant que chef d'État, mais en tant que photographe. Il est arrivé sur le circuit avec un appareil photo professionnel et une accréditation officielle de la FIA.

Pendant la course de samedi, Pavel a arpenté la piste aux côtés du photographe de Formule 1 Jiří Křenek, capturant les moments intenses de la compétition.

Ce n'est pas la première visite du président où il filme professionnellement des événements de sports mécaniques. En juin, il a également travaillé lors d'une course en France à l'aide d'équipements photographiques spéciaux.

Petr Pavel s'intéresse à la photographie sportive depuis de nombreuses années. Il a également photographié de grandes compétitions telles que le MotoGP, le World Superbike, la NASCAR et le rallye Dakar.

Petr PavelFormule 1Fédération Internationale de l'AutomobileMotoGPRallye Dakar
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un cuisinier ressemblant à Elon Musk devient une star d'Internet en ChineUn cuisinier ressemblant à Elon Musk devient une star d'Internet en ChineAujourd'hui, 04:54Une statue érigée en mémoire d'un fermier amputé des deux mainsUne statue érigée en mémoire d'un fermier amputé des deux mainsAujourd'hui, 04:32Sensation au Portugal : La petite-fille de Trump manifeste de l'intérêt pour João FélixSensation au Portugal : La petite-fille de Trump manifeste de l'intérêt pour João FélixHier, 23:15L'appel viral d'un acteur russe à Poutine et son « repentir » inattendu 2 heures plus tardL'appel viral d'un acteur russe à Poutine et son « repentir » inattendu 2 heures plus tardHier, 23:14Nouveau pôle touristique sur l'Yssyk-Koul : les présidents inaugurent le premier club de golf internationalNouveau pôle touristique sur l'Yssyk-Koul : les présidents inaugurent le premier club de golf internationalHier, 22:46Une star de l'UFC tente de renverser sa femme en voiture : accusations et arrestationUne star de l'UFC tente de renverser sa femme en voiture : accusations et arrestationHier, 20:48
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital