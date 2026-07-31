Apple augmente considérablement ses stocks en raison d'une pénurie de composants mémoire

Le développement rapide des technologies d'intelligence artificielle et la forte croissance de la demande en matériel informatique provoquent de sérieux problèmes sur le marché mondial de la technologie. Selon ixbt.com, Apple fait face à une hausse sans précédent des prix des mémoires, ce qui impacte le coût de production de ses appareils. Cette situation devrait entraîner de graves perturbations dans la chaîne d'approvisionnement. C'est ce que rapporte Techcrunch.com qui transmet l'information.

Au cours de la dernière période financière, Apple a enregistré des résultats positifs, qualifiant ce trimestre de juin de plus fort de son histoire. En particulier, les ventes d'iPhone et de Mac ont surpassé les attentes, augmentant respectivement de 22 et 29 pour cent par rapport à la même période de l'année précédente. Cependant, malgré ces succès, la direction exprime son inquiétude quant à l'intensification de la pénurie de mémoire, connue sous le nom de RAMageddon.

Problèmes de chaîne d'approvisionnement et production

Le principal problème de l'entreprise réside dans la garantie d'approvisionnement des nœuds mémoire avancés utilisés dans les puces Apple silicon, qui alimentent les processeurs A-Series et M-Series des iPhone et Mac. Alors que la forte demande persiste, la flexibilité limitée de la chaîne d'approvisionnement devrait amplifier considérablement l'impact négatif de la pénurie.

Pour prévenir une crise potentielle, Apple a abandonné sa stratégie traditionnelle. L'entreprise, qui s'efforce habituellement de maintenir les volumes de stocks au minimum, a cette fois-ci accumulé 11,1 milliards de dollars d'inventaire. À titre de comparaison, en septembre de l'année dernière, ce chiffre s'élevait à 5,7 milliards de dollars, ce qui témoigne d'un doublement presque parfait des réserves.

Hausse des prix et réaction du marché

Un tel contexte de grave pénurie a inévitablement affecté les consommateurs. Le mois dernier, l'entreprise a pris la décision de majorer les prix des Mac et iPad. D'autres géants technologiques tels que Meta, Samsung, Microsoft et Sony ont également dû augmenter les tarifs de leurs appareils.

Pour le prochain trimestre, Apple prévoit une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 9 et 11 pour cent. Or, au cours des derniers trimestres, cet indicateur s'était maintenu de manière stable autour de 16 pour cent en glissement annuel. Le ralentissement des progrès financiers a inquiété les investisseurs et, après la clôture des marchés, l'action Apple a chuté de 6 pour cent.

En septembre, le nouveau dirigeant, qui passera du poste de vice-président senior de l'ingénierie matérielle à celui de directeur général, pourrait faire face à une période difficile. Néanmoins, les experts soulignent que ce problème ne concerne pas uniquement Apple, mais constitue une épreuve pour l'ensemble de l'industrie.