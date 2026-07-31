Amazon enregistre de solides résultats financiers au deuxième trimestre et ses actions augmentent

À une époque où l'intérêt pour les technologies d'IA reste élevé sur le marché mondial, les grandes entreprises technologiques présentent des rapports financiers colossaux. Selon ixbt.com, Amazon a obtenu des performances bien meilleures que prévu au cours de sa dernière période financière, ce qui a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs. Le chiffre d'affaires net de l'entreprise a augmenté de 20 %, le secteur des services cloud étant devenu la principale source de revenus. C'est ce que rapporte Techcrunch.com qui l'annonce.

Investissements massifs dans les infrastructures et les centres de données

Bien que de nombreux analystes du marché exigent une réduction des coûts, Amazon n'a pas ralenti le rythme du développement de ses centres de données. L'entreprise a dépensé 173 milliards de dollars pour l'achat de biens immobiliers et d'équipements, en particulier des GPU, des turbines à gaz naturel et des terrains, au cours de l'exercice clos le 30 juin de cette année. À titre de comparaison, ce chiffre s'élevait à 107,65 milliards de dollars l'année dernière.

En outre, Amazon a relevé ses prévisions de dépenses d'investissement pour 2026 de 200 milliards à 220 milliards de dollars. Pour couvrir ces dépenses, l'entreprise a même commencé à puiser dans ses réserves de liquidités. À la fin du trimestre, la trésorerie de l'entreprise a diminué de 7,6 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, enregistrant ainsi sa première période de flux de trésorerie disponible négatif de l'année.

Croissance des services cloud AWS et stratégie d'IA

Il était naturel qu'une telle augmentation des dépenses soit mal accueillie sur le marché boursier, mais Amazon a conservé la confiance des investisseurs grâce à son mécanisme générateur de revenus solide. Les revenus des services cloud AWS ont augmenté de 37 % par rapport à la même période de l'année dernière, atteignant 42 milliards de dollars ce trimestre. Bien que cela ne suffise pas à couvrir entièrement les dépenses, cela montre que la demande augmente parallèlement à l'offre.

Compte tenu de la période annuelle allant de la construction d'un centre de données à la vente de sa capacité, cette situation apporte de la sérénité aux investisseurs. De plus, Amazon ne se limite pas à la construction de grands centres pour ses initiatives en matière d'IA. L'entreprise réalise également des investissements à long terme dans le développement de ses propres puces, telles que les TPU Trainium et les processeurs Graviton basés sur l'architecture ARM.

Tendances générales du marché et approche des investisseurs

Comme l'a souligné la direction de l'entreprise, à l'avenir, l'activité d'IA atteindra le même niveau de rentabilité élevé que les principaux secteurs générateurs de revenus. Sur le marché, non seulement Amazon, mais aussi des géants comme Microsoft et Google ont réussi à augmenter la valeur de leurs actions grâce à de solides revenus provenant du cloud. Cependant, des entreprises comme Meta, qui n'ont pas de source de revenus claire et effectuent d'immenses dépenses d'investissement, sont accueillies avec une certaine prudence par les investisseurs.

Actuellement, les acteurs du marché boursier considèrent les fournisseurs de services cloud comme la partie la plus stable de l'écosystème de l'IA. Néanmoins, les conditions économiques pour les laboratoires d'IA et les startups posent encore des questions, et l'équilibre dans ce domaine deviendra plus clair avec le temps.