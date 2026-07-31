Baisse inattendue dans le réseau de services d'Apple

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Baisse inattendue dans le réseau de services d'Apple

Selon le rapport financier d'Apple, bien que la marque ait dépassé les 1,5 milliard d'abonnés à ses services, les revenus de ce secteur ont été inférieurs aux prévisions des analystes de Wall Street. Le ralentissement de l'App Store et du marché des jeux mobiles, ainsi que des changements juridiques dans plusieurs pays, sont devenus la seule ombre au tableau face à des ventes de matériel record pour l'entreprise. Selon ixbt.com, suite à ces chiffres, les actions de l'entreprise ont chuté de plus de 4 % dans les transactions après la clôture. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Kevan Parekh, directeur financier d'Apple, a souligné que la division des services a généré 30,74 milliards de dollars de revenus au troisième trimestre fiscal. Pourtant, les experts du marché s'attendaient à un résultat de 31,22 milliards de dollars. Ce déclin a été provoqué par plusieurs facteurs, notamment des changements dans le fonctionnement de l'App Store, qui constitue la principale source de revenus.

Impact de l'App Store et des jeux mobiles

Le ralentissement général du segment des jeux mobiles a été cité comme l'un des principaux problèmes. De même, les modifications apportées au modèle économique de l'App Store dans certains pays, y compris les États-Unis, ont eu un impact sur les revenus. En fait, suite à une décision de justice, il est exigé de permettre aux développeurs de traiter les paiements des clients en dehors de l'App Store, en contournant la commission d'Apple.

Bien que l'entreprise n'ait pas fourni de chiffres précis sur l'impact de cette situation sur les revenus de l'App Store, elle a rappelé aux investisseurs que la résolution finale de l'affaire sera examinée par la Cour suprême. Néanmoins, il a été noté que l'App Store a établi un nouveau record de revenus pour le trimestre de juin. Les revenus publicitaires d'Apple Ads, également intégrés à l'application Apple Maps, ont contribué à ce résultat.

Taux de change et plans futurs

Le fait que les revenus des services soient inférieurs aux prévisions n'est pas seulement dû aux problèmes de la boutique, mais aussi à d'autres facteurs. Le principal d'entre eux a été la fluctuation des taux de change. De plus, il a été souligné qu'une différence était perceptible par rapport aux énormes revenus générés par le succès au box-office du film F1 au cours des trimestres précédents.

Malgré toutes les difficultés et les obstacles liés aux taux de change, la direction d'Apple évalue positivement les perspectives de développement de ce segment d'activité à l'avenir. L'entreprise a annoncé avoir enregistré un record historique de revenus sur les marchés développés et un record absolu pour le trimestre de juin sur les marchés émergents. Le segment des services a affiché une croissance à deux chiffres dans la grande majorité des marchés étudiés.

« Nos services attirent de plus en plus de clients et nous avons franchi le cap d'un milliard et demi d'abonnés payants », a déclaré Kevan Parekh. Il a également été annoncé que, durant la période du rapport, les comptes actifs effectuant des transactions et les comptes payants sur les marchés émergents ont tous deux atteint de nouveaux sommets historiques avec une croissance à deux chiffres.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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