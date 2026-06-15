SpaceX accélère le projet Starship : les préparatifs pour la mission Flight 13 ont commencé

SpaceX, dirigé par Elon Musk, continue d'améliorer son immense système de fusée Starship. Après le succès du vol d'essai Flight 12, les ingénieurs se concentrent désormais sur la prochaine mission Flight 13. Le Super Heavy Booster 20 et le Ship 40 destinés à ce vol ont déjà franchi des étapes techniques cruciales et se préparent aux tests de mise à feu statique. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le Booster 20 a terminé son cycle de tests cryogéniques sur le site d'essai de Massey’s. Le programme comprenait trois étapes, au cours desquelles les spécialistes ont d'abord vérifié la pression dans les conduites de carburant et les réservoirs à l'aide d'azote et d'oxygène. Il convient de noter que le prototype Booster 18 avait été perdu lors d'un test similaire auparavant. Cette fois, les vérifications se sont déroulées comme prévu, confirmant la solidité structurelle du système.

Lors de l'étape suivante, le booster a été entièrement rempli de carburant cryogénique : le réservoir d'oxygène liquide a été rempli avec la substance correspondante, et le réservoir de méthane avec de l'azote liquide. La fusée a été maintenue à une température extrêmement basse pendant plusieurs heures, ce qui a permis de tester les performances des vannes et autres équipements dans des conditions extrêmes. Lors de la phase finale, des opérations de ravitaillement partiel et de purge au gaz froid ont été effectuées.

Mises à jour techniques et infrastructure

Actuellement, le Booster 20 a été ramené au centre d'assemblage Mega Bay 1, où 33 moteurs Raptor sont en cours d'installation. Les experts estiment que ce booster ne retournera pas sur le pas de tir avant la mi-juillet. Cependant, ses tests de mise à feu statique devraient être beaucoup plus courts que ceux du modèle précédent, le Booster 19. SpaceX pourrait se limiter à un test statique final en allumant tous les moteurs simultanément.

Le Ship 40 est beaucoup plus avancé dans ses préparatifs. Après avoir passé des tests cryogéniques en mai, l'appareil a été équipé de six moteurs Raptor début juin. Dans les prochains jours, il est prévu que le vaisseau soit déplacé vers le complexe de lancement, où des tests de mise à feu statique des moteurs seront effectués. Ensuite, le vaisseau sera ramené au hall d'assemblage pour l'installation de la charge utile.

En parallèle, l'infrastructure du spatioport Starbase est également modernisée. Les ingénieurs ont remplacé les sections de guidage des manipulateurs mécaniques « chopsticks » conçus pour attraper les boosters Super Heavy en plein vol. Les nouvelles structures sont nettement plus légères grâce à des découpes technologiques spéciales. De plus, les systèmes mobiles de la tour sont inspectés pour réduire l'impact des vibrations.

Selon ixbt.com, à travers ces missions, SpaceX vise non seulement à améliorer la technique, mais aussi à augmenter la vitesse de remise en état et de maintenance. Les missions Flight 13 et la suivante, Flight 14, seront cruciales pour amener le système Starship à une pleine capacité orbitale.